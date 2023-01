Leverkusen – Sommerzeit ist Eis-Zeit: Egal, ob man es eher fruchtig mag mit Erdbeere oder Waldfrucht oder ob man lieber Schoko, Vanille oder Cookies liebt. Wir haben eine Auswahl an Eisdielen in Leverkusen, Leichlingen und Burscheid zusammengestellt: altbekannte wie neueröffnete.



Leverkusen



Panciera



In der Opladener Fußgängerzone gibt es neben klassischen Eissorten auch ausgefallene Varianten wie Joghurt-Orange und Cookies. Das Spaghetti-Waldfrucht-Eis lobt eine Facebook-Nutzerin besonders. Kölner Straße 38,

51379 Opladen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr, Sonntag 10 bis 22 Uhr



Macao



Das Eiscafé Macao bereichert die wachsende neue Bahnstadt in Opladen um ein weiteres Lokal. Seit rund einem Jahr lassen sich dort neben hausgemachter Eiscreme und Kaffee auch sahnige Torten und Waffeln genießen. Werkstättenstraße 20, 51379 Leverkusen.

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 22 Uhr



Albino



Neben original italienischem Eis aus eigener Herstellung bietet das Albino in Rheindorf ein familiäres Ambiente und freundliche Bedienung. Die Eisdiele ist aus dem Stadtteil nicht mehr wegzudenken: Bereits seit 1960 besteht der Familienbetrieb. Wupperstraße 3, 51371 Leverkusen.

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 20 Uhr, bei warmen Wetter teilweise länger



Split



Festim Aljiu ist der Sohn der Familie und gelernter Koch. Gemeinsam mit seiner Familie führt er das „Split“ in Rheindorf. Copyright: Sabine Kuza

Neu im Leverkusener Eis-Geschäft ist das Bistro und Eiscafé Split in Rheindorf. Am Königsberger Platz 11, 51371 Leverkusen.

Öffnungszeiten: täglich von 8:30 bis 22 Uhr

Portofino



Selbstgemachtes Eis kann man auch im Portofino in Steinbüchel genießen. Für einen netten Plausch seien Betreiber Tommaso Faseta und sein Team dabei immer gerne zu haben. Das lockt viele Stammgäste sowie Schüler und Schülerinnen der Gesamtschule an. Erich-Ollenhauer-Straße 40, 51377 Leverkusen

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 21 Uhr



Santini Lützenkirchen



Eistheke im Eiscafé Santini. Copyright: Ralf Krieger

Klassische und ausgefallene Köstlichkeiten werden in Lützenkirchen von Besitzer Marco Di Salvo von Hand nach Familienrezepten seines Vaters zubereitet. Lützenkirchener Straße 409

51381 Leverkusen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag und Samstag 12 bis 19 Uhr, Freitag und Sonntag 12 bis 20 Uhr



Santini Bergisch Neukirchen



Auch die gleichnamige Eisdiele in Bergisch Neukirchen lädt zum Eisgenuss ein. 2020 übernahmen Elisa Cucco und ihr Mann Renzo Sagui das Lokal und sorgen seither mit ihren Eiskreationen für Erfrischung. Burscheider Straße 117 51381 Leverkusen

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 20 Uhr



Minini



Die Leverkusener Eisinstitution Minini gibt es in Wiesdorf, Schlebusch und Opladen. In Wiesdorf liegen zwei Filialen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Es gibt nicht nur eine umfängliche Eiskarte mit Besonderheiten wie dem Eissandwich, sondern auch Frühstücksangebote und Waffeln. In den Luminaden kann man sogar zwischen 24 verschiedenen Eissorten wählen.



Luminaden

Wiesdorfer Platz 84

51373 Leverkusen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8.30 bis 20:30 Uhr, Sonntag von 10 bis 20 Uhr



Rathaus-Galerie

Friedrich-Ebert-Platz 2

51373 Leverkusen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 8:30 bis 20 Uhr, Sonntag geschlossen



Opladen

Kölner Straße 30

51379 Leverkusen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8 bis 21 Uhr, Sonntag 9 bis 21 Uhr



Schlebusch

Bergische Landstraße 35

51375 Leverkusen Öffnungszeiten: täglich 10 bis 22 Uhr



Das könnte Sie auch interessieren:

Über 30 Grad Anzeige An diesen Orten in Leverkusen ist es auch im Sommer kühl von Agatha Mazur , Bert-Christoph Gerhards , Christine Badke , Marie Welling

Der etwas andere Service:

Das Eistaxi Leverkusen aus Schlebusch bringt die zuckrige Abkühlung nach Hause (oder nach genauen Absprachen auch an den Spielplatz, sofern er anfahrbar ist). Achtung: Es gilt ein Mindestbestellwert von 25 Euro, Lieferkosten nicht inklusive. Und es werden nicht alle Stadtteile angefahren. Zu Beginn gilt es seine Postleitzahl anzugeben. Lieferzeiten:täglich 13 bis 20 Uhr

Telefonnummer:

0214 50 699 813

Burscheid



Bianco Nero



Im Bianco Nero lassen Banana Split und Spaghetti-Eis die Herzen von Eisliebhabern höher schlagen. Höhestraße 1, 51399 Burscheid.

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr



Leichlingen



San Remo



Wenn man sich an heißen Tagen nach einem kühlen Genuss sehnt, ist man im Eiscafé San Remo genau richtig. Familie Savoia überzeugt mit leckeren Eisbechern und einer freundlichen Bedienung. Im Brückerfeld 9, 42799 Leichlingen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9:30 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 20:30 Uhr.



Dolomiti



Die Café-Terrasse in der verkehrsberuhigten Geschäftsstraße, an der Ampel zum Marktplatz gelegen, ist ein beliebter Treffpunkt.

Die Familie von Irene Coletti versorgt die Bergischen schon seit den 50er Jahren mit Eis und Espresso. Brückenstraße 20A, 42799 Leichlingen.

Öffnungszeiten: täglich ab 10 Uhr (bei Sommerwetter auch schon früher) bis 21 Uhr.



Sedda



In Witzhelden lässt es sich bei heißen Temperaturen im Sedda ein kühles Eis genießen. Seit 2014 gehen bei Betreiber Graziano Sedda verschiedene Süßspeisen über die Ladentheke. Sein Handwerk lernte der Italiener in Sardinien. Solinger Straße 12

42799 Leichlingen

Öffnungszeiten: täglich 12 bis 19:30 Uhr