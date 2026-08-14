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ImmobilienMieten steigen in Leverkusen schneller als die Preise

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Bau und Grundstück am Fester Weg (Inhaber Gernot Paeschke). Foto: Ralf Krieger

Eigentumswohnungen - hier das Paeschke-Projekt Fester Weg - sind in Leverkusen teurer geworden, hat die Landesbausparkasse ermittelt.

Copyright: Ralf Krieger

Die Landesbausparkasse hat Daten für ganz Nordrhein-Westfalen ermittelt. In Burscheid waren freistehende Einfamilienhäuser begehrt, in Leichlingen nicht.

Lohnt es sich, eine Immobilie zu kaufen, statt immer weiter zu mieten? Aus Sicht des Baufinanzierers der Sparkassen auf jeden Fall: Die Mieten an der Rheinschiene „steigen derzeit deutlich schneller als die Immobilienpreise“, sagt Kai Wille von der Landesbausparkasse. Beim Kauf werde das Eigenkapital immer wichtiger.

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