Lohnt es sich, eine Immobilie zu kaufen, statt immer weiter zu mieten? Aus Sicht des Baufinanzierers der Sparkassen auf jeden Fall: Die Mieten an der Rheinschiene „steigen derzeit deutlich schneller als die Immobilienpreise“, sagt Kai Wille von der Landesbausparkasse. Beim Kauf werde das Eigenkapital immer wichtiger.