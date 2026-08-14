Die Landesbausparkasse hat Daten für ganz Nordrhein-Westfalen ermittelt. In Burscheid waren freistehende Einfamilienhäuser begehrt, in Leichlingen nicht.
ImmobilienMieten steigen in Leverkusen schneller als die Preise
Von Thomas Käding
4 min
Lohnt es sich, eine Immobilie zu kaufen, statt immer weiter zu mieten? Aus Sicht des Baufinanzierers der Sparkassen auf jeden Fall: Die Mieten an der Rheinschiene „steigen derzeit deutlich schneller als die Immobilienpreise“, sagt Kai Wille von der Landesbausparkasse. Beim Kauf werde das Eigenkapital immer wichtiger.
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