„Zukunftsexpedition“Leverkusener Institutionen wollen Nachhaltigkeit und sozialen Aspekt zusammenbringen

Die BNE-Netzwerk Leverkusen lädt für Freitag, 9. Oktober, zur „Zukunftsexpedition“ in Alkenrath ein. BNE steht für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Damit will das Netzwerk, „Nachhaltigkeit für Kinder und Familien mit allen Sinnen erlebbar“ machen, sagt Christina Kowalczyk vom Kommunalen Bildungsbüro der Stadt Leverkusen. Und zwar „niederschwellig und für alle zugänglich“.

Konkret haben die Organisatoren an zwei Standorten im Stadtteil Aktionen geplant. Im Freiraum Alkenrath warten zwischen 11 und 13.30 Uhr Mitmachaktionen. Zum Beispiel stellt der Umsonstladen ein Glücksrad auf. Am zweiten Standort, der Kita an der Nikolaus-Groß-Straße, sind zwischen 14 und 17 Uhr unter anderem eine Vorlesestunde, Wasserexperimente mit der TH Köln, ein Mitmachkino, ein Glücksrad und das Bauen eines Insektenhotels geplant. Wenn das Wetter gut ist, gibt es auch auf dem Außengelände Programm.

Veranstaltung soll nicht einmalig bleiben

Bei der „Zukunftsexpedition“ geht es den Verantwortlichen nach eigenen Angaben um mehr als Umweltschutz, sondern auch um eine soziale Komponente. „Es geht darum, Ressourcen zu teilen, Vorhandenes wertzuschätzen und Leverkusen zu einem lebenswerten Ort für alle zu machen, an dem alle mitgestalten können.“ Deshalb soll die Veranstaltung ressourcenschonend ablaufen – mit möglichst wenig Müll, mit regionalen Produkten und wiederverwendbaren Materialien. Die Bürgerstiftung fördert die „Zukunftsexpedition“.

Ute Rommerswinkel vom Naturgut Oplhoven sieht den pragmatischen Ansatz besonders für Jungen und Mädchen: „Wenn Kinder selbst Saft pressen oder Samenkugeln formen, wird Nachhaltigkeit greifbar – und genau das ist unser Ziel.“ Und Quartiersmanagerin Tanja Deiters vom Diakonischen Werk des Kirchenkreises Leverkusen freut sich, dass der Stadtteil im Mittelpunkt stehen wird. „Der Freiraum Alkenrath ist ein offener Treffpunkt für alle Menschen im Quartier. Mit der Zukunftsexpedition holen wir Nachhaltigkeit dorthin, wo die Nachbarschaft ohnehin schon zusammenkommt.“

Zu den Organisatoren gehören Akteurinnen und Akteure des Diakonischen Werks, der Tageseinrichtung für Kinder Nikolaus-Groß-Straße, des Naturguts Ophoven, des Kolping-Bildungswerks (Bildungsstätte Leverkusen), der Job Service Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH, des Landrat-Lucas-Gymnasiums und des Lise-Meitner-Gymnasiums. Und die „Zukunftsexpedition“ soll keine einmalige Veranstaltung bleiben.

Dabei sein kann jeder, die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Besonders angesprochen sind Familien mit Kinder aus Alkenrath.