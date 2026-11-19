Leverkusen soll weitere Mobilfunkmasten bekommen, die die Telekom bauen will. Die Firma plant die Masten nicht auf bereits versiegelten Stellen, sondern auf einer Pferdekoppel in Gronenborn neben der Siedlung und auf einer Wiese im Dhünntal unterhalb Edelrath. Beides in Landschaftsschutzgebieten. Das stört Mitglieder des Landschaftsbeirats. Hans-Martin Kochanek sagte: „Wir bekommen einfach seit Jahren Natur weggenommen, dafür gibt es keinen Ausgleich.“ Ein Mitarbeiter der Telekom, der die Masten vorstellte, sagte, dass andere Standorte etwa von Grundstückseigentümern abgelehnt worden seien. „Es ist ja auch eine Frage, wie viel Geld man denen geboten hat“, kam aus dem Gremium. Und es gab Gegenvorschläge für Flächen, etwa im Gewerbegebiet Heiligeneiche, die geprüft werden sollen. In einem Meinungsbild lehnten die Mitglieder beide Standorte mit großer Mehrheit ab. Die Telekom betreibt derzeit in Schlebusch und Schildgen fünf Standorte mit Masten. Zwei weitere sollen gebaut werden, an die auch andere Anbieter ihre Antennen hängen können.

Dieser Mobilfunkmast steht seit 2022 bei Claashäuschen, nahe Flabbenhäuschen. Copyright: Ralf Krieger

Es geht dabei wohl kaum noch um Funklöcher. Laut Vorgabe der Bundesregierung sollen die Anbieter dafür sorgen, dass riesige Downloadraten mit 50 oder 100 Mbit pro Sekunde an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zur Verfügung stehen, aber auch auf dem Land, im Wald und auf Wiesen, was einige Beiratsmitglieder mit einem Kopfschütteln quittierten. Dafür bauen Telekom und andere Anbieter ein Netz an Antennenstandorten auf.

Feuerwache „Auf den Heunen“ wird abgelehnt

Der von der Verwaltung vorangetriebene Prozess, einen Baubeschluss für die Feuerwache „Auf den Heunen“ im Landschaftsschutzgebiet im nächsten Rat zu bekommen, lehnt der Naturschutzbeirat bei einer Enthaltung einstimmig ab. Das Votum in dem Beirat, in dem Jäger, Fischer, Landwirte und Mitglieder von Naturschutzgruppen sitzen, ist nur eine Empfehlung, und hat keine bindende Wirkung. Den Mitgliedern war wichtig, dass sie nicht den Bau einer Feuerwache an sich ablehnen, aber an der Stelle. Natur- und Landschaftsschutz sei der eine Grund, den Standort abzulehnen, aber auch die Vernichtung wertvoller landwirtschaftlich genutzter Flächen durch den Bau, für den zudem ein Bauer durch die Stadt enteignet werden soll.

Die Verwaltung argumentiert stets, dass es zu dem Grundstück keine Alternative geben soll. Dem widersprachen Mitglieder: Direkt nebenan sei ein geeignetes Gewerbegrundstück, das auch noch der Stadt gehöre. Beiratsmitglied Markus Pott beklagte, dass die Feuerwehr viel Land im Landschaftsschutzgebiet zugebaut werde, während man im Naturschutzbeirat oft um kleinste Stückchen Natur diskutiere.

Asiatische Hornisse in Leverkusen

Die asiatische Hornisse frisst massenhaft Insekten und den Imkern ihre Bienen weg. Auch in Leverkusen: Etwa 100 Nester seien in diesem Jahr der Unteren Leverkusener Naturschutzbehörde gemeldet worden, sagte ein Mitarbeiter im Natur- und Landschaftsbeirat. Im Jahr davor 20, woran man sieht, wie aggressiv sich das Insekt breitmacht.

Eine Asiatische Hornisse Copyright: dpa

Zehn Nester etwa habe man von Schädlingsbekämpfern entfernen lassen, etwa wenn an Schulen Gefahr droht oder wenn ein Nest in Kopfhöhe in einer Hecke sei. Ein Imker habe sich der Sache angenommen und 30 Nester entfernt. Die Stadt sei aber grundsätzlich nicht mehr für die Nester auf Privatgrundstücken zuständig. Dennoch bittet die Untere Naturschutzbehörde, Nester zu melden. Um diese Jahreszeit können sie riesig sein: bis zu einem Meter im Durchmesser.