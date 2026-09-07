Leverkusens Oberbürgermeister Stefan Hebbel hat eine dreitägige Arbeitsreise in die finnische Partnerstadt Oulu unternommen. Nach seinem Besuch in der griechischen Partnerstadt Delphi war es die zweite offizielle Visite des Oberbürgermeisters in einer Partnerstadt Leverkusens während seiner laufenden Amtszeit.

Im Mittelpunkt der Reise standen der Ausbau der freundschaftlichen Zusammenarbeit und der interkulturelle Austausch. Leverkusen und Oulu arbeiten insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Schulbildung und Kultur eng zusammen. Oulu ist in diesem Jahr Europäische Kulturhauptstadt und gilt international als Vorreiter bei modernen Technologien und Smart-City-Lösungen. Auf dem Programm Hebbels stehen unter anderem der Besuch der neuen Polizeidienststelle und Justizvollzugsanstalt in Oulu sowie ein Rundgang durch die frisch renovierte Zentralbibliothek Saari.

Seit fast 60 Jahren verbunden

Bei einem Treffen mit Oulus Bürgermeister Ari Alatossava habe man um Erfahrungen und gemeinsame Perspektiven für die weitere Zusammenarbeit ausgetauscht, heißt es von der Stadt. „Eine Städtepartnerschaft lebt nicht nur auf dem Papier, sondern vom echten Dialog“, betont Hebbel. Gerade in herausfordernden Zeiten zeige sich der Wert enger Partnerschaften. Aus der freundschaftlichen Zusammenarbeit könnten wichtige Impulse für die Zukunft entstehen.

Zu der Studienreise hatte der Opladener Geschichtsverein von 1979 Leverkusen eingeladen. Sie fand in Kooperation mit der Deutsch-Finnischen Gesellschaft Leverkusen statt. Die Verbindung zwischen Leverkusen und Oulu ist eine besondere: Die Partnerschaft besteht seit 1968 – die am längsten bestehende Städtefreundschaft von Leverkusen. (vl)