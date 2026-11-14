Der Pkw-Bestand in Leverkusen ist 2025 leicht gesunken. Das Jahr könnte damit in die Geschichte eingehen: Den bisher einzigen Rückgang der Pkw-Zahlen in der Stadt seit der Erfassung hatte es während der Corona-Pandemie gegeben.

Der Rückgang kann vielleicht ein Hinweis sein, dass sich der Bestand einem Höchstwert nähert oder möglicherweise eine Sättigung erreicht ist.

Ungeachtet dessen schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Ratsvorlage zur sogenannten Stellplatzsatzung, die die Zahl der nachzuweisenden Parkplätze bei Neubauten festlegt: „Die Zulassungszahlen belegen einen fortgesetzten Zuwachs an Kraftfahrzeugen, sodass sich an dem Bedarf an privaten und gewerblichen Stellplätzen auf privaten Grundstücken zur Entlastung des öffentlichen Straßenraums nichts geändert hat.“ Autos stehen von 24 Stunden 23 auf Parkplätzen: Die Stellplatzsatzung wird gebraucht, weil der Parkdruck in umliegenden öffentlichen Straßen nicht über Gebühr steigen soll, wenn jemand baut oder eine Nutzung ändert.

Autos verbrauchen viel Platz: 23 von 24 Stunden stehen sie auf einem Parkplatz. Copyright: Ralf Krieger

Laut einem Ratsbeschluss soll die Verwaltung neue Vorgaben für Stellplätze an Gebäuden erarbeiten. Diese neue Satzung sollte zum Jahresende fertig sein. Die Verwaltung teilt mit, dass sie den Termin nicht geschafft hat. Jetzt will man das bis Sommer 2027 hinbekommen. Aber einige Ergebnisse liegen in einem Satzungsentwurf vor.

Anlass, eine neue Satzung erarbeiten zu lassen, war der sogenannte Bauturbo. Der Hintergrund: Wenn weniger Parkplätze gefordert werden, können neue Häuser günstiger gebaut werden, so die Rechnung. Autoparkplätze sind teuer: Entweder muss man einen Teil des Grundstücks dafür opfern, eine teure Tiefgarage bauen oder eine Ablöse an die Stadt zahlen.

Stellplatzsatzung: Genaue Regelung für Bauanträge

Die Vorgaben, wie viele Stellplätze für welches Haus, Geschäft oder Gewerbebetrieb einzurichten sind, sind amtlicherseits genau geregelt. Für ein Ein- oder Zweifamilienhaus müssen nach der alten und der künftigen Satzung 1,5 Parkplätze je Wohneinheit angelegt werden. Für Mehrfamilienhäuser wurde bisher ein Parkplatz je 83 Quadratmeter umbauten Raums fällig, die Vorgabe hat man ganz leicht abgemildert: künftig soll je 80 Quadratmeter ein Parkplatz vorgehalten werden, eine homöopathische Verringerung um vier Prozent. Besser ist es bei Sozialwohnungen, für die gibt es einen Nachlass. Ein Bau, von dem aus es zur nächsten Bushaltestelle weniger als 300 Meter Fußweg sind könnte künftig begünstigt werden.

Wer in den grün dargestellten Flächen wohnt, hat höchstens 300 Meter Fußweg zum Bus Copyright: Stadt Leverkusen

Für viele Nutzungsarten ändert sich nichts an der Vorgabe; trotz aller guten Vorsätze, das Bauen billiger zu machen: Für Büros wird laut dem Entwurf auch weiterhin ein Parkplatz je 35 Quadratmeter Nutzfläche gefordert. Für Supermärkte sinken die Anforderungen erheblich: wurde bisher je 20 Quadratmeter Verkaufsfläche ein Auto veranschlagt, werden es künftig 60 Quadratmeter sein.

Die Liste ist ziemlich vollständig: Selbst Grundschulen müssen je 24 Kinder einen Parkplatz haben. Museen brauchen einen je 175 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Sonnenstudios benötigen für vier Bänke einen Autoplatz. Erstmals sollen auch Wettbüros, Shishabars uns Automatenhallen in die Liste aufgenommen werden.

Die Verwaltung schreibt, der zunehmende Parkdruck im öffentlichen Raum sei als Signal für eine Verschärfung der Situation spürbar und Gegenstand von Beschwerden bei der Verwaltung. Dem gegenüber stünden gleichermaßen nachvollziehbare Interessen der Reduktion von Versiegelungen, Schaffung von Wohnraum, Förderung von Nachnutzungen im Bestand.

Pkw-Zahlen in Leverkusen

Nach den jüngst in der offiziellen Landesdatenbank veröffentlichten Zahlen ist der Bestand um 420 Pkw gesunken, von 93.663 im Jahr davor auf 93.243. Ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, werden etwa Autohäuser und Umweltschützer oder Verkehrswissenschaftler unterschiedlich beurteilen. 420 Pkw sind 0,45 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 besaßen die Leverkusener etwa 82.000 Pkw, 1987 nur gut 74.000. Die jährliche Fahrleistung soll nach Erhebungen des Kraftfahrbundesamts bei etwas über 10.000 Kilometer je Fahrzeug liegen. (rar)