Viele Städte sind derzeit dabei, die Arbeit von Verkehrsüberwachern zu digitalisieren, zum Beispiel Hamburg oder Düsseldorf.

Jetzt will man auch in Leverkusen ein erstes Kameraauto anschaffen, mit dem Parkverstöße automatisch registriert werden. Etwa, wenn Autos auf einem Fußweg oder Radweg oder in einer Feuerwehrzufahrt stehen. Falsch geparkte Autos werden dabei im Vorbeifahren gescannt. Die Geldbuße errechnet der Computer in der Regel automatisch anhand der Daten und erzeugt ein Knöllchen, ohne dass ein Mensch auf die Bilder schaut. Die Tätigkeit der Teams von meist zwei Mitarbeitenden, die eine Straße zu Fuß Auto für Auto kontrollieren und dokumentieren, will man künftig durch Technik ersetzen.

Die Verwaltung schreibt: „Insbesondere soll das Ziel verfolgt werden, die Kontrolldichte zu erhöhen, vorhandene personelle Ressourcen gezielter einzusetzen und die konsequente Ahndung von Verkehrsverstößen zu unterstützen.“ Später, wenn auch alle Daten des Anwohnerparkens in das neue System eingepflegt sind, soll auch in Wohngebieten mit dem neuen Auto kontrolliert werden.

Elterntaxis filmen und automatisiert Knöllchen schicken

Die Verwaltungsvorlage widmet einen großen Abschnitt der Schulwegsicherung. Das neue Fahrzeug soll vor Schulen und Kitas im Elterntaxi-Verkehr zur Überwachung eingesetzt werden. Langfristig, so die Verwaltung, werde das neue System eine Verhaltensänderung der Leverkusener Autofahrer im Verkehr bewirken und die und die Sicherheit und die Nutzbarkeit von Geh- und Radwegen und anderen öffentlichen Verkehrsflächen werde verbessert. Während der Heimspiele von Bayer 04 soll das Auto mit eingeschalteten Kameras durch die Straßen patrouillieren. Hier dürfte die Ausbeute hoch sein: In 90 Minuten schafft man es mit dem Kontrollauto locker, die bekannten Straßen abzufahren.

Mit anderen Worten: Man rechnet bei der Stadt damit, nach der Einführung sehr viel mehr Knöllchen ausstellen zu können als heute: Ins Auto springen und schnell noch wegfahren, wenn das Ordnungsamt in die Straße einbiegt, oder freundliche Überzeugungskraft, man habe doch nur mal eben auf dem Radweg angehalten, um die Oma herauszulassen – das wird mit dem Scan-Auto der Vergangenheit angehören.

Bis das System läuft, müssen 350.000 Euro investiert werden. Das Kameraauto kostet für drei Jahre 250.000 Euro Miete. Die restlichen 100.000 werden zum Aufbau der notwendigen Datenbanken benötigt. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich diese Investition wegen der höheren Kontrolldichte amortisiert. Die bessere allgemeine Verkehrssicherheit soll sich auch finanziell positiv auswirken, sei aber kaum zu beziffern.

Viel Vorbereitung nötig

Vor der ersten, vielleicht lukrativen Rundfahrt mit einem Kameraauto durch die Stadt müssen die Mitarbeiter eine sogenannte Realflächenkartierung und ein Schilderkataster erstellen. Dazu muss der gesamte Verkehrsraum mit Rad- und Fußwegen, Parkplätzen und Parkverboten, Sperr- und Grünflächen und sonstigen Markierungen hinterlegt werden.

Nach einer ersten Phase, in der nur echte Parkverstöße geahndet werden, soll das System auch auf die Parkraumbewirtschaftung ausgeweitet werden: Dazu müssten die Daten zu Anwohnerparkausweisen digital hinterlegt sein. In Parkscheinautomaten, so eine Zukunftsaussicht, soll später die Eingabe des Kennzeichens Pflicht werden; beim Handyparken werden Kennzeichen ohnehin eingegeben. Steht ein Auto noch auf dem Parkplatz, wenn es vom Kameraauto fotografiert wird, kommt automatisch ein Knöllchen.

Die rechtliche Grundlage für die digitale Parkraumüberwachung ist mit einer Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 2026 vom Bundestag geschaffen worden. Die Scan-Software speichert langfristig nur Daten über Abstellort und -zeit und Bilder der Autos und Kennzeichen, die nicht korrekt geparkt wurden, alle anderen Kennzeichen und Daten sollen unmittelbar nach der Überprüfung gelöscht werden. Gesichter etwa dürfen nicht gespeichert werden. Die Verarbeitung der Daten für andere Zwecke oder die Beschlagnahme sind laut Gesetz unzulässig.

Der Antrag wird zuerst in den Bezirksvertretungen öffentlich debattiert, am 14. Dezember dann im Stadtrat.