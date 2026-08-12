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HitzePoolwasser in Leverkusen richtig entsorgen

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Poolwasser richtig entsorgen: Nicht auf die Straße oder in den Garten – es gehört in den Schmutz- oder Mischwasserkanal.

Poolwasser richtig entsorgen: Nicht auf die Straße oder in den Garten – es gehört in den Schmutz- oder Mischwasserkanal.

Copyright: Philipp von Ditfurth/dpa

Wer seinen Pool leert, darf das Wasser nicht einfach über den Straßenablauf oder im Garten entsorgen. Die Technischen Betriebe Leverkusen erklären, worauf es ankommt.

Ein voller Pool ist schnell geleert – doch wohin mit den Tausenden Litern Wasser? Einfach den Schlauch auf die Straße zu legen, ist in Leverkusen keine gute Idee. Über Straßenabläufe kann Poolwasser in die Regenwasserkanalisation und damit direkt in Bäche gelangen.

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