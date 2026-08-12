Wer seinen Pool leert, darf das Wasser nicht einfach über den Straßenablauf oder im Garten entsorgen. Die Technischen Betriebe Leverkusen erklären, worauf es ankommt.
HitzePoolwasser in Leverkusen richtig entsorgen
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Ein voller Pool ist schnell geleert – doch wohin mit den Tausenden Litern Wasser? Einfach den Schlauch auf die Straße zu legen, ist in Leverkusen keine gute Idee. Über Straßenabläufe kann Poolwasser in die Regenwasserkanalisation und damit direkt in Bäche gelangen.
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