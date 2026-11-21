Es gibt eine Stelle an der Herbert-Wehner-Straße, die bei ergiebigem Regen für Radler eine Herausforderung ist: Die sogenannte Radfahrer-Dusche.

Vorbei sein ist alles

So wird ein Stück Radweg genannt – es sind nur wenige Meter –, auf denen man als Radfahrer besser nicht im falschen Moment entlangfährt, weil es dann kein Entrinnen vor einem Schwall Wasser gibt, der, etwa wenn er von einem Bus ausgelöst wird, durchaus mit einer Welle im Meer vergleichbar sein kann. Jede Vorbeifahrt ist ein kleiner Nervenkitzel und eine sportliche Frage des Timings: Vorbei sein ist alles – bevor das nächste Auto durch die Pfütze fährt.

Die tiefe Pfütze auf der Herbert-Wehner-Straße neben dem Radweg kennt eigentlich jeder Leverkusener Autofahrer und sie ist ein wiederkehrendes Phänomen im Archiv des „Leverkusener Anzeiger“.

Herbert-Wehner-Straße, die Radfahrer-Dusche ist immer noch da. Bild: Ralf Krieger Copyright: Ralf Krieger

Der bislang jüngste Artikel ist noch nicht alt, er wurde im April 2025 veröffentlicht: „Die Radfahrer-Dusche wird ausgebessert“, so der Titel. Streng genommen stand da etwas Falsches, denn es war keine Ausbesserung, sondern ein Versuch.

Reparaturversuch 2025 Copyright: Ralf Krieger

Es hat zwar Bauarbeiten an den Abläufen wegen der Pfütze gegeben, aber ohne nachhaltigen Effekt, wie vermutlich wieder viele Radfahrer mit dem einsetzenden ergiebigen jüngsten Dauerregen feststellen konnten: Das Wasser in der Pfütze steht tief, wie eh’ und je und es schwappt immer wieder zurück. Die Pfütze kann auch nicht leer gespritzt werden, weil das Wasser von der Lärmschutzwand neben dem Radweg immer wieder auf die Straße zurückfließt. Die Wand zeigt wegen des Spritzwassers leichte Anzeichen von Erosion im Beton. Es wurden auch schon mal Warnschilder aufgestellt. Einen früheren Reparaturversuch hat es 2008 gegeben, der war auch schon nicht erfolgreich, aber weshalb scheitern die Straßenbauprofis dauerhaft an dieser Pfütze?

Zuständig für die Pfütze ist der Landesbetrieb Straßen NRW, weil die Herbert-Wehner-Straße eine Landesstraße ist, die Stadt Leverkusen ist an der Dauerdusche unschuldig. Auf unsere Nachfrage zur Sache hat der Landesbetrieb auch nach Tagen noch nicht geantwortet. Laut Auskunft einer Person, die sich im Leverkusener Kanalnetz besonders gut auskennt, liegt es daran, dass die Straße an der Stelle etwas tiefer liegt, sie läuft durch eine kleine Mulde. Offenbar hat man beim Straßenbau nicht sauber gearbeitet. An der Stelle gibt es zwar einen Ablauf. Nur ist der Gully nicht an einen Kanal angeschlossen, sondern endet in einer Versickerungsanlage, deren Kapazität bei Dauerregen an ihre Grenzen zu kommen scheint, weshalb es immer eine Weile dauert, bis der See verschwunden ist. Im Wasser lagen am Dienstag Auto- und Karosserieteile aus Kunststoff.

Ein Autoteil Copyright: Ralf Krieger

Unklar ist, ob und wann es einen nächsten Reparaturversuch gibt.