Große Aufregung hat in Schlebusch am Freitagmittag eine allergische Reaktion ausgelöst, die bei insgesamt 17 Kindern aus der Kindertagesstätte Morsbroicher Straße auftrat. Nach Angaben der Stadt eilte der Rettungsdienst unterstützt von Kräften aus dem Umland zu der Schlebuscher Kita. In der Stadt waren viele Rettungswagen unterwegs. Auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks an der Schlangenhecke hielten sich Kräfte der Malteser und des Deutschen Roten Kreuzes bereit.

Der Chefarzt der Kinderambulanz untersuchte alle betroffenen Kinder, aber auch alle weiteren Mädchen und Jungen der Kita. 15 der betroffenen Kinder kamen vorsorglich ins Klinikum, zwei weitere in die städtische Kinderklinik an der Amsterdamer Straße in Köln. Den von der allergischen Reaktion betroffenen Kindern gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte die städtische Sprecherin Katrin Rehse auf Nachfrage mit. Am Nachmittag kam dann Entwarnung: Höchstwahrscheinlich könnten alle Kinder noch am Freitag die beiden Krankenhäuser wieder verlassen, teilte die Stadt mit. Lebensgefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Alle weiteren Kinder der Kita – insgesamt werden dort etwa 70 betreut – seien untersucht worden und bereits wieder bei ihren Eltern zu Hause.

An der Schlangenhecke versammelten sich Einsatzkräfte verschiedener Rettungsdienste. Copyright: Ralf Krieger

Die Lage in der Kita erforderte den Einsatz des Kindernotarzt-Teams am Klinikum, das das städtische Krankenhaus mit finanzieller Unterstützung der Björn Steiger Stiftung ins Leben gerufen hatte. Ausgerüstet mit einem für diese Zwecke ausgebauten Sonderfahrzeug, das die Stiftung bezahlte, fuhren am Freitag ein Kinderarzt mit Weiterbildung in Notfallmedizin und eine speziell ausgebildete Pflegefachkraft in die Kita. Dass der Chefarzt der Kinderheilkunde, Dr. Dejan Vlajnic, im Einsatz war, war Zufall. Er hatte Dienst.

Die zuständigen Fachbereiche der Verwaltung unter Leitung von Jugend- und Bildungsdezernent Marc Adomat suchten im Austausch miteinander und auch mit der Leitung der Kindertagesstätte nach der Ursache der allergischen Reaktion. Dazu wurden zum Beispiel auch Lebensmittel sichergestellt. Der Einsatz, bei dem neben Leverkusener Kräften auch der Rettungsdienst aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, dem Kreis Mettmann und der Feuerwehr Köln halfen, war um 15 Uhr beendet. Vorsorglich informierte die Stadt alle städtischen Kindertageseinrichtungen über das Geschehen und bat um erhöhte Aufmerksamkeit.