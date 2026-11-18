Der lange geplante Neubau der GGS Waldschule nimmt Formen an: Am Montag, 23. November, werden dem Bau- und dem Bildungsausschuss die Pläne vorgestellt, dem finalen Baubeschluss soll der Stadtrat am 14. Dezember zustimmen. Ein Überblick.

Warum der Neubau? Die GGS Waldschule aus dem Baujahr 1952 gilt seit Jahrzehnten als sanierungsbedürftig. Für den vollständigen Neubau am derzeitigen Standort am Carl-Maria-von-Weber-Platz in Schlebusch hatte sich der Stadtrat im März 2021 ausgesprochen. Dann kam das Hochwasser vom Juli 2021, die Sanierung der flutgeschädigten Schulen wurde vorgezogen. Ende 2023 startete ein neues Vergabeverfahren für eine Generalplanung. Im November 2024 ging der Auftrag an die tr. Planungsgesellschaft aus Bad Oeynhausen zusammen mit trx Architekten aus Köln.

Was wird gebaut?

Der Neubau soll zwei- bis dreigeschossig werden, um eine dreizügige Grundschule für insgesamt rund 300 Schülerinnen und Schüler zu beherbergen. Dazu kommt eine Einfeld-Sporthalle, ein Speisesaal mit Küche, der Verwaltungstrakt und Nebenräume. Eine Besonderheit ist, dass beide in Holz- beziehungsweise Holzhybridbauweise erstellt werden. Dafür hatte sich bereits im März 2021 Bernhard Marewski eingesetzt. Gerade an diesem Standort am Waldrand sollten die Aspekte der besseren Ökobilanz und Energieeffizienz Beachtung finden. Auch Vorteile im Bereich Wärme- und Raumklima und Schallschutz wurden angebracht. Eine weitere Besonderheit: Die Waldschule unterrichtet nach Montessoripädagogik. Dafür werden die Lernbereiche in ein Cluster-Modell unterteilt, außerdem gibt es einen besonderen Fokus auf Barrierefreiheit und Inklusion.

Das Gebäude aus dem Baujahr 1952 ist nicht mehr zu retten. Copyright: Stefanie Schmidt

Wie sieht die Umweltbilanz aus?

Die Stadt legt bei dieser Planung einen besonderen Schwerpunkt auf die Ökobilanz. Gebaut werden soll nach dem KfW-Standart für ein „Effizienzgebäude 40". Die Wärme soll ohne fossile Brennstoffe entstehen, über Luft-Wasser-Wärmepumpen. Die Vorlage nennt eine Versorgung zu 100 Prozent aus regenerativen Energien. Auf Teilen des Satteldachs ist eine Photovoltaikanlage mit rund 1000 Quadratmetern Modulfläche und etwa 240 Kilowatt Leistung vorgesehen. Die Sporthalle und die Vordächer bekommen eine extensive Dachbegrünung. Die Lüftung arbeitet mit Wärmerückgewinnung, die Beleuchtung mit LED und präsenzabhängiger Steuerung. Die Außenanlagen sollen den waldartigen Charakter des Grundstücks erhalten. Der dichte Baumbestand bleibt laut Vorlage weitgehend stehen.Das soll sich auch finanziell auszahlen: Der Bau soll zur Bundesförderung „Klimafreundlicher Neubau – Nichtwohngebäude“ mit QNG-Siegel und eine Zertifizierung nach DGNB in Silber eingereicht werden. Den KfW-Förderantrag will die Verwaltung rechtzeitig vor Baubeginn stellen.

Die geplante Raumgestaltung innen. Copyright: trxarchitekten

Wie ist die Zeit- und Kostenplanung?

Ab Mitte 2028 soll die Schulgemeinschaft in die Containeranlage an der Merziger Straße ausgelagert werden. Dort ist aktuell noch die GGS Morsbroicher Straße untergebracht, die auf die Fertigstellung ihrer neuen Schule wartet. Diese stellt die Stadt für Frühjahr 2027 in Aussicht. Der Neubau der Waldschule soll bis Mitte 2030 entstehen. Der Abriss der alten Sporthalle ist bis Ende 2030 vorgesehen, falls er nicht schon mit dem Schulgebäude 2028 erfolgt.

Die Gesamtkosten liegen laut Vorlage bei 39,7 Millionen Euro brutto. Inklusive Sicherheitszuschlag sollen 47,6 Millionen Euro im Haushalt bereitgestellt werden.

Beraten werden die Pläne im Bauausschuss (23. November, 16 Uhr, Ratssaal); im Bildungsausschuss (23. November, 17 Uhr, Verwaltungsgebäude Goetheplatz); in der Bezirksvertretung III (3. Dezember, 16 Uhr, Villa Wuppermann) und im Finanzausschuss (7. Dezember, 17 Uhr, Ratssaal). Die Entscheidung trifft der Stadtrat (14. Dezember, 14 Uhr, Ratssaal). Alle Veranstaltungen sind öffentlich.