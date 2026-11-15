Die Auftritte von Bluesbands haben schon eine lange Tradition auf den Jazztagen. In diesem Jahr hat die Eddie Kold Band am Samstagabend im Schlebuscher Sensenhammer dieser Tradition einen bemerkenswerten Abend hinzugefügt. Man kann die ehrenamtlichen Organisatoren der Konzerte vom Förderverein des Industriemuseums um Dirk Kaiser, Marin Kirschey und Barbara Hallmann nur beglückwünschen zu ihrer Auswahl.

Der Kölner Eddie Kold, der sein musikalisches Handwerk in den 1980ern und 90ern in Chicago erlernte, passte mit seiner ganz an den traditionellen Harmonien und Strukturen des Blues der US-Metropole orientierten Band perfekt in das Freudenthaler Werkhallen-Ambiente. Los ging es freilich als Jazz-Trio: Gitarrist Kold und seine Bandkollegen Klaus Brunschede am Bass und Ingo Baron am Schlagzeug eröffneten das Konzert mit ihrer Version eines Kenny-Burrell-Klassikers von dessen 63er-Album „Midnight Blue“, einem Standardwerk des Jazz.

Nach einer weiteren Nummer dann das erste Überraschungsmoment: Man hört Larry Doc Watkins singen, aber man sieht ihn zunächst nicht. Doch dann sehen ihn die 70 bis 80 Blues-Fans, die sich in der alten Werkshalle versammelt haben, Stufe für Stufe singend die steile Stahlstiege herunterkommen. Watkins hat als Markenzeichen auch noch einen knotigen Stock dabei und begrüßt das Publikum mit seiner Version des Muddy-Waters-Klassikers „Hoochie Coochie Man“.

Larry Doc Watkins geht vorbei an Maschinen des Sensenhammers zur Bühne. Copyright: Peter Seidel

Watkins ist für die folgenden zweieinhalb Stunden Musik als Sänger für die gute Laune auf der Bühne und im Publikum zuständig. Kold konzentriert sich vorrangig auf sein Gitarrenspiel und seine Band und nimmt, versteckt hinter einer Sonnenbrille, die er das ganze Konzert über aufbehält, nur äußerst sparsam Kontakt mit den Blues-Fans auf. Dabei demonstriert er ein ums andere Mal, was für ein versierter Bluesgitarrist er ist – ob mit eigenen Kompositionen oder bei einem der vielen Bluesklassiker, die die vier Musiker im Repertoire haben.

Der Rhythmus der Stücke geht oft in die Beine, dennoch dauert es eine Weile, bis der Funke von der Bühne so richtig überspringt. Doch spätestens als Drummer Baron beim Bo-Diddley-Song „Who do you love?“ zeigt, was er alles aus seinem Instrument holen kann, und Kold einen Teil seines Solos mit der Gitarre über dem Kopf, also gewissermaßen blind spielend, absolviert, ist das Publikum so richtig im Blues-Gefühlsbad angekommen, das ihm die Band bereitet.

Kann über dem Kopf Gitarre spielen: Eddie Kold Copyright: Peter Seidel

Dann reiht sich Klassiker an Klassiker: von Bill Withers „Ain't No Sunshine“ über Howlin' Woolfs „Little Red Rooster“ bis zu Marvin Gayes „Sittin' on the Dock of the Bay“. Watkins macht Ausflüge ins Publikum und fordert die Gäste zum Mitsingen der Refrains auf, Kold ist in jedem Stück das virtuose Zentrum des Geschehens. Beim letzten Stück kommt dann auch noch Christian Wübben, der frühere Drummer der Band, auf die Bühne und singt mit Watkins „All Night Long“.

Das begeisterte Publikum bekommt als Zugabe eine ausgedehnte Version von Chuck Berrys „Johnny B. Goode“. Baron überlässt dafür seinem Kollegen Wübben das Drumset. Am Ende ist die Zufriedenheit über den Abend bei Organisatoren wie Publikum groß und so mancher wird sich fragen, ob die Eddie Kold Band 2027 vielleicht wieder für einen der zehn Konzertabendtermine im Sensenhammer engagiert wird. Blues-Fans würde es freuen.