„Meine Position ist Spitze“Düsseldorfer Schülerin übernimmt Ausbildungsleitung bei Lanxess

Statt im Klassenzimmer zu sitzen, standen für Linn Walker am Dienstag, 27. Oktober, Bürotermine und wichtige Entscheidungen auf dem Programm. Die Schülerin des Düsseldorfer Humboldt-Gymnasiums schlüpfte bei LANXESS in die Rolle von Ausbildungsleiter André Hoderlein und übernahm dessen Aufgaben für einen Tag. Möglich machte das die Aktion „Meine Position ist spitze“, die Jugendlichen einen Einblick in Führungspositionen der chemischen Industrie bietet. Organisiert wird das Projekt von Chemcologne, der Brancheninitiative der Chemieunternehmen im Rheinland.

Ihr Arbeitstag begann um 9.30 Uhr mit der Übergabe der Büroschlüssel. Bereits kurze Zeit später musste sie festlegen, welches Thema beim „Safety Moment“ im Mittelpunkt stehen sollte. Bei diesem kurzen Austausch geht es um Sicherheitsfragen zu Beginn einer Besprechung. Danach beschäftigte sich die 17-Jährige mit der Nachwuchswerbung. Zusammen mit dem Team entwickelte sie Ideen für Marketingaktionen, die junge Menschen für eine Ausbildung bei Lanxess interessieren sollen.

Auch bei der Auswahl eines Werbegeschenks für kommende Ausbildungsmessen war ihr Urteil gefragt. Nach der Mittagspause ehrte Linn Walker die diesjährigen Jahrgangsbesten der IHK Köln. Anschließend wertete sie mit dem Team die Ergebnisse der Ausbildungsjahrgänge 2024 und 2025 aus. In einem Teams-Termin befragte sie drei ehemalige Auszubildende zu ihrem beruflichen Werdegang.

Neue Perspektiven für den Arbeitsalltag

Zum Abschluss des Tages stellte sich Linn Walker gemeinsam mit André Hoderlein den Fragen der Lokaljournalisten. „Ich hätte nicht gedacht, dass der Job als Ausbildungsleiterin so abwechslungsreich ist und die Karrierechancen bei LANXESS so vielfältig sind.“ Auch Hoderlein bewertete den Perspektivwechsel positiv: „Linn bringt den Blick von außen mit. Davon profitieren wir, denn sie fragt nach, wo wir längst Routine haben.“ So profitierte nicht nur die Schülerin, sondern auch das Ausbildungsteam von ihren Eindrücken und Anregungen.

Die Initiative „Meine Position ist spitze“ gibt es seit 2015. In diesem Jahr beteiligen sich 29 Unternehmen aus der Chemiebranche, insgesamt übernehmen 44 Schülerinnen und Schüler für einen Tag verantwortungsvolle Positionen. Ziel ist es, jungen Menschen die beruflichen Perspektiven der Branche näherzubringen und ihnen praktische Erfahrungen jenseits des Schulalltags zu ermöglichen. (vl)