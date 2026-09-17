Müll muss nicht immer nutzlos sein und kann auch wiederverwendet werden. Das zeigten am Donnerstag eindrucksvoll die Schüler und Schülerinnen der Klasse 7a der Montanus-Realschule von Klassenlehrerin Tatjana Trampenau. Sie hatten rund um die Schulen Müll gesammelt. Zum Vorschein kamen dabei auch Kuriositäten wie ein Waschbecken oder eine Kommode.

Aiden, 13 Jahre alt, hatte ein Fahrrad gefunden, welches er nun mitnehmen und zu einem Elektro-Rad umwandeln möchte. Auch die gefundenen Fußbälle werden von jetzt an für die Pause genutzt. Wie viel Leidenschaft für Umweltthemen in der Schule steckt, beweist Trampenau durch zahlreiche Ideen: Für verwendete Pfandflaschen gibt es eine Kiste in der Klasse. Mit dem Pfand wird anschließend die Klassenkasse aufgefüllt. Einige Schüler haben auch neue Ideen, wie der zwölfjährige Eilkhan. Er möchte zukünftig die Pfandflaschen an die Mülleimer stellen, damit Bedürftige diese einsammeln können.

Insgesamt nehmen bei der Aktion im Rahmen des „Cleanup-Days“, der zwar offiziell erst am Sonntag, 20. September, stattfindet, über mehrere Tage hinweg 27 Leverkusener Schulen und Kitas teil. Die Putzaktion ist Teil des „EnergieLux“-Projektes und wird vom Naturgut Ophoven koordiniert. Die Avae spendet die Müllsäcke und sammelt sie wieder in der Stadt ein. Die Menge wird anschließend gewogen und verkündet. „Mit der Sammelaktion wollen wir darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, den Müll richtig zu entsorgen, um uns und die Umwelt zu schützen“, erklärt Britta Demmer vom Naturgut.

Bergheimer Taucher kommen nach Leverkusen

Dass die Müllprobleme nicht nur auf dem Land bestehen, sondern auch unter Wasser, erfährt der Sporttauchverein „BSG Sporttauchen Bergheim“ jedes Jahr. Im Rahmen des „World Cleanup-Day“ hat der Verein die Aktion „Seereinigung“ ins Leben gerufen. Dafür treffen sich sowohl Nichttaucher als auch Taucher am Hitdorfer See, gleich neben ihrem Vereinssee – dem Widdauen See 2. Dieser wird als Badesee genutzt und ist zum Ende der Badesaison verschmutzt. So fanden die Taucher in den letzten Jahren neben leeren Glasflaschen und Kronkorken auch versunkene Luftmatratzen, CD-Player, Wasserkocher oder Lattenroste.

Am See teilen sich die Taucher in kleine Gruppen von zwei bis drei Teilnehmern auf und sammeln vor allem am Ufer den angefallenen Müll auf. Für die Seereinigung erhält jeder Taucher Kartoffelsäcke, die den Vorteil haben, dass sie wasserdurchlässig, aber dennoch stabil genug sind. Die Aktion stieß bei anderen Wassersportlern in den letzten Jahren auf sehr viel Gegenliebe, sodass beispielsweise Stand-Up-Paddler auch ihre Unterstützung anboten und die gefüllten Säcke an die Ufer brachten.

Die Sporttaucher vom Verein „BSG Sporttauchen Bergheim“ waren auch schon letztes Jahr im Hitdorfer See fleißig. Copyright: BSG Sporttauchen Bergheim e.V.

Die Taucher sehen eine große Verantwortung gegenüber der Natur, weil sie die einzigen seien, die unter Wasser reinigen können, so Julia Mödinger vom „BSG Sporttauch-Verein“. Bereits bei der Ausbildung wird die Verantwortung des Tauchens für den Naturschutz gelehrt: „Bedachtes Verhalten am Einstieg, Berücksichtigung von Brutstätten am Ufer und Laichzonen unter Wasser; oftmals unterstützen Taucher auch bei Gewässeruntersuchungen“.

Auch Nichttaucher sind bei der Reinigungsaktion erwünscht: Sie reinigen rund um den See und holen die gefüllten Kartoffelsäcke der Taucher aus den, von Land aus schwer erreichbaren, Uferbereichen. Die Materialien zum Müllsammeln (Kartoffelsäcke, Greifzangen, Müllbeutel, Handschuhe etc.) werden alle gestellt und die Tauchflaschen werden kostenfrei für die Taucher am Ende wieder aufgefüllt.

Zur Seereinigung kann man sich noch unter folgendem Link sowohl als Taucher als auch Nichttaucher anmelden: Veranstaltungen für September 2026 – BSG Sporttauchen Bergheim e.V.

Was ist der „World Cleanup-Day“ und warum ist er wichtig?

Der „World Cleanup-Day“ (Weltaufräumtag) wurde von den Vereinten Nationen (UN) 2024 ins Leben gerufen und findet jedes Jahr am 20. September statt. Nach Angaben der Initiatoren „Let’s Do It World“ nehmen bereits mehr als 20 Millionen Menschen in über 190 Staaten teil. Wie wichtig es ist, achtsam mit der Umwelt umzugehen, zeigen zum Beispiel die Auswirkungen von Zigarettenstummeln. So befinden sich in diesen 150 verschiedene Gefahrstoffe, darunter Arsen, Blei, Nikotin und Benzol. Gelangen diese in Böden oder in Gewässer, sind sie eine Gefahr für Fische und andere Organismen. Zigarettenkippen haben das Potenzial, bis zu tausend Liter Wasser zu verunreinigen. (tr)