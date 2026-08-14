Das Calevornia und die Parksauna bleiben wegen eines technischen Defekt weiterhin geschlossen. Seit Ferienbeginn ist dsa Schwimmbad bereits zu. Jetzt sagt die Stadt: „Die anhaltenden Reparaturarbeiten zur Behebung des technischen Defekts verzögern sich aufgrund unter anderem der Urlaubszeiten in den beauftragten Betrieben während der Sommerferien leider weiter.“

Nicht betroffen ist das Freibad am Calevornia, deshalb habe man die Öffnungszeiten erweitert: montags bis freitags 8.30 bis 20 Uhr, am Wochenende 9 bis 20 Uhr. Die Stadt informiert, sobald der technische Deffekt behoben ist und Hallenbad und Sauna wieder geöffnet werden können. (nip)