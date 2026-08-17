2252 Radfahrerinnen und Radfahrer aus Leverkusen haben in diesem Jahr beim Stadtradeln mitgemacht. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hätten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen dem 7. und 27. Juni dieses Jahres 478.917 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt. Zum Vergleich: 2025 waren es 2339 Menschen und 505.040 Kilometer, 2024 2125 Radlerinnen und Radler und 450.944 Kilometer.

Ein Rekord ist die Anzahl der Teams: 135 Zusammenschlüsse waren in diesem Jahr beim Stadtradeln dabei, 126 waren es im Jahr zuvor. Durch die Radfahrten haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer rund 79 Tonnen CO₂ eingespart. Im vergangenen Jahr waren es 83, im Jahr 2024 75. Die Stadt bewertet die Zahlen als positiv, besonders angesichts der „außergewöhnlich hohen Temperaturen“. Insgesamt seien 45.701 Radfahrten im Rahmen der Aktion verzeichnet worden.

478.917 Kilometer bedeuten das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Leverkusener Stadtradelns. Alexander Lünenbach, Dezernent

Immer mehr Vereine, Unternehmen, Schulen, Familien und Freundeskreise schlossen sich der Aktion an, um „für nachhaltige Mobilität in die Pedale“ zu treten. Beim Schulradeln waren sogar mehr Schülerinnen und Schüler dabei als im vergangenen Jahr: 908 zu 869. Die meisten Kilometer legten die Jugendlichen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums zurück: Mit 30.352 Kilometern übertrafen sie den Bestwert des Landrat-Lucas-Gymnasiums aus dem vergangenen Jahr (24.752 Kilometer) deutlich.

Alexander Lünenbach, Dezernent für Bürger, Umwelt und Soziales, sieht das Gesamtergebnis als Erfolg an, auch wenn man 2025 insgesamt mehr Kilometer zurückgelegt hatte: „478.917 Kilometer bedeuten das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Leverkusener Stadtradelns.“

Ziel der bundesweiten Aktion ist laut Stadt, „noch mehr Menschen für das Fahrrad zu begeistern und gemeinsam einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“. Die Siegerehrung für die fleißigsten Radler ist für den 15. Oktober geplant. (nip)