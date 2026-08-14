Um eine „moderne, wertschätzende und nachhaltige Vereinsstruktur zu schaffen“, haben die Fußballabteilungen des SSV Lützenkirchen ein neues Konzept entwickelt, das die Ausrichtungen der Abteilungen im Verein vorgibt. Es gehe um Leitlinien, die festlegen, wie man im Verein miteinander umgeht, wie man die sportliche Ausbildung im Verein angeht und wie man die Strukturen im Verein nachhaltig aufstellt, teilt der SSV mit.

Konkret geht es darum, Fairness, Respekt, Gemeinschaft, Toleranz und Verantwortung in den Abteilungen zu verankern: „Ziel ist es, eine moderne, wertschätzende und nachhaltige Vereinsstruktur zu schaffen, in der sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowohl sportlich als auch menschlich entwickeln können.“ Der Verein verschriftlicht damit die gesellschaftliche Verantwortung, die er hat. Mehr als ein Jahr hätten Menschen in verschiedenen Abteilungen daran gearbeitet.

Die Beteiligten hätten zudem Schwerpunkte auf altersgerechte Ausbildung, individuelle Förderung, moderne Trainingsformen sowie die langfristige Entwicklung der Spielerinnen und Spieler gelegt. Das stehe über kurzfristigen Ergebnissen. Weiter heißt es: „Besonders wichtig war dem Verein, dass das Konzept nicht nur sportliche Inhalte beschreibt, sondern auch die Rolle des Vereins in der Gesellschaft betont.“

Wertevermittlung, Vorbildfunktion, Trainerentwicklung, soziale Verantwortung und respektvoller Umgang: All das soll die tägliche Arbeit innerhalb der Fußballabteilung prägen. Angesprochen soll der ganze Verein sein – Trainerinnen und Trainer, Spielerinnen und Spieler, Zuschauerinnen und Zuschauer, Funktionäre sowie Eltern: „Es soll Orientierung geben, Transparenz schaffen und die gemeinsame Identifikation mit dem Verein stärken.“ 450 Jugendliche spielen derzeit beim SSV Lützenkirchen Fußball.