Ab 7. September 2026:Stadt Leverkusen kontrolliert den Verkehr an ihren Schulen

Die Stadt Leverkusen kontrolliert zum Beginn des in Kürze anbrechenden Schuljahrs die Verkehrssituation rund um die Schulen. Eltern wünschten sich „mehr und konsequentere Kontrollen der Verkehrssituationen“, teilt die Stadt mit. Entsprechende Eingaben gingen immer wieder beim Fachbereich Ordnung und Straßenverkehr ein.

Die Stadtangestellten und die Polizei kündigen die Kontrollen für Montag bis Freitag, 7. bis 11. September, an: „Im Zuge dieser Schwerpunktaktion wird die Verkehrsüberwachung, unterstützt vom Kommunalen Ordnungsdienst und der Polizei, die Verkehrssituationen an einigen Schulen im Stadtgebiet verstärkt kontrollieren und überwachen.“

Das heißt: Die Einsatzkräfte kontrollieren, ob jemand verbotenerweise auf Gehwegen, an Einmündungen oder Kreuzungen parkt, ob jemand im Halteverbot steht sowie ob Autofahrerinnen und Autofahrer an den Schulen zu schnell fahren. „Gerade im unmittelbaren Umfeld von Schulen beobachten wir leider immer wieder riskantes und rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr“, sagt Steffen Franzkowski, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Straßenverkehr.

Ein paar Minuten Zeitersparnis oder vermeintliche Bequemlichkeit dürften nicht wichtiger sein als die Sicherheit auf den Schulwegen, sagt er weiter. „Wir appellieren daher an alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere zu den Schulandienungszeiten, aufmerksam zu fahren und die geltenden Verkehrsregeln im ruhenden und fließenden Verkehr einzuhalten.“

Die Beteiligten wollen durch solche Aktionen Verkehrsverstöße durch Falschparken und Geschwindigkeitsübertretungen reduzieren. Und sofern es das Personal zulasse, werde man solche Aktionen auch weiterhin vornehmen, so die Stadt.