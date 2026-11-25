Schotterflächen auf städtischen Grundstücken sind nicht besser als private Schottergärten. Im Bürger- und Umweltausschuss wurde jetzt ein Antrag der Grünen „Rückbau von Schottergärten auf städtischen Flächen und konsequente Anwendung des Begrünungsgebots nach der Bauordnung im Stadtgebiet Leverkusen“ mehrheitlich beschlossen.

Schotter-, Kies- und Kunstrasenflächen auf städtischen Grundstücken sollen jetzt im Winter und Frühjahr aufgelistet werden und danach schrittweise und nach Plan zurückgebaut und klima- und insektengerecht bepflanzt werden. Die Stadt soll mit gutem Beispiel vorangehen, so der Antrag. An die Besitzer privater Schottergärten soll die Verwaltung herantreten und sie aktiv über die Rechtslage informieren, nämlich, dass sie gegen das in der Bauordnung niedergeschriebene Begrünungsgebot verstoßen. Gegenüber den Bürgern soll es aber bei Appellen und bei Vorschlägen bleiben; die Verwaltung soll nicht mit Bußgeldern drohen.

Zudem soll die Verwaltung prüfen, wie eine Begrünung rechtssicher bei neu angelegten Gärten angeordnet werden kann, etwa in Bebauungsplänen oder örtlichen Gestaltungssatzungen.

Schottergärten sind eigentlich verboten

Nach der Bauordnung NRW sind die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen bebauter Grundstücke grundsätzlich zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht Erfordernisse einer anderen zulässigen Nutzung entgegenstehen. Mit der Novellierung der Landesbauordnung 2024 wurde diese Vorschrift nachgeschärft: Schotterflächen und Kunstrasen gelten seither explizit nicht mehr als zulässige Gartengestaltung. Auch mit Vlies abgedeckte, nur spärlich bepflanzte Mulchflächen erfüllten die Anforderungen an eine Begrünung nicht, so die Grünen.

Der Antrag der Grünen verschont dennoch private Gärten. Die Grünen schreiben: „Kommunale Bauaufsichtsbehörden können nicht nur das Neuanlegen von Schottergärten untersagen, sondern auch den Rückbau bestehender Flächen anordnen und Verstöße mit einem Bußgeld belegen.“ Verwaltungsgerichtliche Entscheidungen in mehreren Bundesländern hätten das bestätigt. Es hat wiederholt Anträge anderer Parteien gegeben, die forderten, die Bauordnung auch in Leverkusen mithilfe von Bußgeldern oder Gebühren durchzusetzen, aber im Rat scheiterten diese Anträge bisher. Auch in der Verwaltung dürfte sich die Lust in Grenzen halten, mit unwilligen Gartenbesitzern in Auseinandersetzungen über Begrünung zu gehen.