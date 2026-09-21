Von Montag bis Freitag sind die Fahrzeuge der Leverkusener Tafel in Leverkusen unterwegs. Rund 100.000 Kilometer legen die fünf Kühlfahrzeuge des Vereins pro Jahr zurück. Ihre Aufgabe: Sie holen Lebensmittel bei Supermärkten, Bäckereien und anderen Sponsoren ab und bringen sie zur Zentrale der Tafel. Dort werden die Waren angenommen, sortiert und überprüft, bevor sie an die sechs Ausgabestellen verteilt werden. Insgesamt kommen auf diese Weise etwa 90 Tonnen Lebensmittel im Monat zusammen.

Hinter dieser logistischen Leistung steckt ein großes ehrenamtliches Team. Rund 180 bis 200 Frauen und Männer engagieren sich derzeit für die Leverkusener Tafel.

Ehrenamtliche gesucht

Die Gruppe braucht Verstärkung. Besonders dringend werden Fahrerinnen und Fahrer gesucht, aber auch in den sechs Ausgabestellen sind zusätzliche helfende Hände willkommen. „Wir haben immer wieder Ausfälle durch Krankheit, altersbedingtes Ausscheiden oder weil Menschen andere Interessen entwickeln“, sagt Reiner Endlein, der zweite Vorsitzende der Leverkusener Tafel. Deshalb sei es wichtig, rechtzeitig neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Auch Adolf Staffe, der erste Vorsitzende der Leverkusener Tafel, betont die Bedeutung des Engagements: „Ohne unsere Ehrenamtlichen geht es nicht. Sie sind das Herz unserer Tafel.“

Ohne unsere Ehrenamtlichen geht es nicht. Sie sind das Herz unserer Tafel. Adolf Staffe, Vorsitzender Leverkusener Tafel.

Wer sich engagieren möchte, muss keine besonderen Vorkenntnisse mitbringen. Neue Helferinnen und Helfer werden von erfahrenen Ehrenamtlichen eingearbeitet. Gefragt sind vor allem Zuverlässigkeit, Teamgeist und die Bereitschaft, gemeinsam etwas für Menschen in Leverkusen zu tun. Dabei muss niemand seine gesamte Freizeit für die Tafel einsetzen.

„Auch wer nur an einem Tag in der Woche einige Stunden Zeit hat, kann uns sehr unterstützen“, sagt Adolf Staffe. Für die Fahrerinnen und Fahrer bedeutet der Einsatz vor allem, Lebensmittel bei den Sponsoren abzuholen und zur Tafel-Zentrale zu bringen. Wer lieber ohne Fahrzeug mithelfen möchte, kann bei der Annahme und Sortierung der Waren oder bei der Ausgabe mitmachen. (vl)

Interessierte können sich bei Gudrun Schramm von der Leverkusener Tafel melden, per Telefon: 0214 3102370 oder per E-Mail an info@tafel-leverkusen.de oder über die Internetseite der Leverkusener Tafel www.tafel-leverkusen.de.