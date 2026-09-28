Eltern von Kindern, die im kommenden Sommer in die Schule kommen, sind aufgerufen, sich im Sekretariat ihrer Wunschschule einen Anmeldetermin zu vereinbaren. Die Anmeldung der schulpflichtigen Kinder des Schuljahres 2027/2028 findet in der Zeit von Montag, 2. November, bis Freitag, 6. November 2026, statt. Aus organisatorischen Gründen und um längere Wartezeiten zu vermeiden, ist eine Terminvereinbarung vorab erforderlich. Die Benachrichtigungen an die Eltern befinden sich derzeit in der Zustellung, schreibt die Stadt.

Der Termin sollte gemeinsam mit dem Kind wahrgenommen werden. Vorzulegen ist dabei die Geburtsurkunde und der Impfpass des Kindes.

Schulpflichtig für das kommende Schuljahr werden alle Kinder, die bis zum 30. September 2027 das sechste Lebensjahr vollenden, also bis zum 30. September 2021 geboren sind. Für Kinder, die nach dem 30. September sechs Jahre alt werden, besteht ebenfalls die Möglichkeit der Anmeldung.

Den Erziehungsberechtigten steht die Wahl der Grundschule und der Schulart (Gemeinschaftsgrundschule oder Bekenntnisschule) frei. Jedes Kind hat einen Anspruch auf Aufnahme in die nächstgelegene Grundschule in seiner Gemeinde, wenn die Aufnahmekapazität es zulässt. Sind noch Plätze frei, können auch Kinder aufgenommen werden, die weiter entfernt wohnen. An Bekenntnisschulen haben bei einem Anmeldeüberhang Kinder des entsprechenden Glaubens Vorrang.