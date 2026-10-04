Bisher Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag, 3. Oktober („Tag der Einheit“), die unterhalb der Rennbaumbrücke an der Balkantrasse, Zugang Obere Straße, aufgestellte Bücherzelle aus ihrer Verankerung gerissen und umgestürzt. Eine Anwohnerin hatte am frühen Samstagmorgen die Polizei alarmiert. Sie informierte umgehend die Vorsitzende des Fördervereins, Petra Haller. Bei deren Eintreffen vor Ort hatten bereits einige Radfahrer und Spazierende damit begonnen, die Bücher zu bergen.

Allgemein herrschte große Fassungslosigkeit über diese sinnlose Zerstörungstat. Der Bücherschrank, eine originale Telefonzelle der Deutschen Post, wurde vor etwa zwei Jahren aufgestellt und war bei den NutzerInnen der Trasse sehr beliebt und bestens frequentiert. Als zusätzlichen Service hatte der Förderverein neben der Zelle eine Ruhe- und Lesebank aufgestellt.

Wie beliebt diese Einrichtung war, erfuhr die Vorsitzende des Vereins, als sie wenig später nochmals mit dem Auto zurückkehrte, um die Bücher abzuholen und vorübergehend bei sich zu Hause zu lagern: In der Zwischenzeit war die Bücherzelle neuerlich von Unbekannten wieder aufgerichtet und ordentlich eingeräumt worden.

Welcher Schaden an dem Gehäuse entstand, muss noch überprüft werden, einige Scheiben wurden beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, es wurde Anzeige erstattet. (red)