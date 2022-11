Leverkusen vergibt Auftrag Luftfilter für Schulen kommen erst ab Ende November

In Burscheider Schulen gibt es schon Luftfilter.

Leverkusen – Am Montag nimmt die Schule nach den Herbstferien ihren Betrieb wieder auf. Die Hoffnung, dass bis dahin alle Kita-Räume und Klassenzimmer mit Luftfiltern ausgestattet sind, hat sich schon vor ein paar Wochen zerschlagen. Zu aufwendig war das vorgeschriebene europaweite Ausschreibungsverfahren, dass der Auftrag aufgrund seiner Größe durchlaufen musste. Am Freitag immerhin konnte Schuldezernent Marc Adomat verkünden: „Der Auftrag für die 644 Luftfilteranlagen ist heute rausgegangen.“

Zweite Lieferung im Dezember

Gewinner der Ausschreibung ist eine Schweizer Firma, die verspricht, die Hälfte der Anlagen in der 47. Kalenderwoche zu liefern, die am 22. November beginnt, der zweite Teil der Lieferung soll Mitte Dezember erfolgen. Insgesamt haben sich laut Adomat 22 Firmen an der Ausschreibung beteiligt, alle Angebote mussten durch einen externen Ingenieur geprüft werden und eine Einspruchsfrist abgewartet werden – daher die Verzögerung.

Etwas Gutes hat die aufwendige Auswahl immerhin auch: Das Auftragsvolumen liegen mit rund 1,5 Millionen Euro deutlich unter den kalkulierten Kosten von 2,5 Millionen Euro.