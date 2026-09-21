Ein Anwohner der Menchendahler Straße hat sich mit recht drastischen Worten an Oberbürgermeister Stefan Hebbel gewandt. Die Verkehrssituation in der Straße habe „mittlerweile einen untragbaren Zustand erreicht“, so der Briefschreiber. Er schildert, wie Fahrzeuge auf der recht engen Straße, auf deren Nordseite es Parkbuchten und auf der Südseite erlaubtes Bürgersteigparken gibt, im Begegnungsverkehr einfach auf Bürgersteige ausweichen, ohne die Geschwindigkeit zu verringern, wie Autofahrer sich nicht an Tempo 30 halten und die Straße als Ausweichroute ganz allgemein insbesondere zu morgendlichen und nachmittäglichen Stoßzeiten zu stark befahren sei. Die Menchendahler Straße gilt als Ausweichroute, um Staus auf der Bonner Straße zwischen der B8 der Kreuzung Reuschenberger Straße/Bonner Straße zu umfahren.

Die Verwaltung ist dem nachgegangen und hält kurzfristiges Handeln für nicht erforderlich, denn die Verkehrsbelastung der Menchendahler Straße sei nicht auffällig hoch und zudem habe es in den vergangenen vier Jahren lediglich einen Unfall auf der Straße gegeben, der jedoch nicht mit zu hoher Geschwindigkeit im Zusammenhang stand. Allerdings bestätigen die Mitarbeiter der Verkehrslenkung die Beobachtungen des Anwohners zum Thema Überfahren von Bürgersteigen. Da die Menchendahler Straße als Schulweg auch von Kindern viel genutzt werde, seien diese Verstöße kritisch zu sehen.

Die Verwaltung prüft deshalb, an welchen Stellen der Straße sie das Befahren von Gehwegen durch Autos mithilfe von Pollern unterbinden kann. Mit Blick auf weitergehende Vorschläge des Anwohners wie eine Einbahnstraßenregelung verweist die Verwaltung auf die vorgesehene umfassende Neuplanung der Straße, deren Oberfläche mittelfristig erneuert werden soll. Diese gilt es vor der Einrichtung der Menchendahler Straße als Einbahnstraße zunächst abzuwarten. Die Bezirksvertretung II wird sich in ihrer Sitzung am 29. September mit der Eingabe des Bürgers und den Vorschlägen der Verwaltung dazu beschäftigen.