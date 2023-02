Leverkusen – Würstchen auf dem Grill, Kinder vor der Torwand und ein großer Luftballon-Wettbewerb: Auf dem Voigtslacher Wiesenfest war am Wochenende wieder Trubel. Zum 22. Mal organisierte Ingrid Uebber die Benefizaktion: Das gesamte Geld, das eingenommen wird, geht an die Kinderkrebsklinik Düsseldorf.

Warum gerade an diese Klinik, erklärt Uebber: „Wir hatten uns damals zusammengesetzt, um etwas bei uns im Dorf zu organisieren.“ Und „Rubbel die Katz“ stellte sie mit einem Team ein Fest auf die Beine. „Es war von Anfang an klar, dass wir das Geld stiften wollen“, erklärt Uebber. Der Kontakt zur Kinderkrebsklinik kam über ein Mitglied der dortigen Elterninitiative.

Gerade Kinder haben auf dem Wiesenfest viel Spaß. Copyright: Ralf Krieger

Mittlerweile ist es liebgewonnene Tradition, den Kindern in der Klinik zu helfen. Und die Ärzte sind immer willkommen: Auch dieses Jahr haben sie das Fest besucht – und natürlich direkt Kuchen für die Tafel mitgebracht. „Wir sind regelmäßig vor Ort in der Klinik, man kennt sich persönlich, weiß, dass das Geld ankommt. Es passt alles: Die Chemie, die Kommunikation“, freut sich Ingrid Uebber. Dieses Jahr wird das eingenommene Geld mithelfen, Internetzugang auf die Station zu bringen. „Kein Wlan-Zugang geht ja heutzutage gar nicht“, sagt Uebber. Das sei ein wichtiges Kommunikationsmittel nach außen, das sei „für die Kiddies doch so wichtig“.

Insgesamt 158 500 Euro haben die Helfer und Besucher des Voigtslacher Wiesenfestes am Hitdorfer Stadtrand in all den Jahren gespendet. Uebber freut sich und ist beeindruckt: „Ich ziehe den Hut vor uns.“ Doch ohne das große Team an Helfern wäre das alles gar nicht möglich. Solange so viele helfende Hände dabei sind, würde Uebber gerne weitermachen. Das Fest liegt ihr am Herzen. Ihr wäre es wichtig, dass „der Charakter erhalten bleibt“, gerade Familien und Kinder haben Spaß.

Und auch in diesem Jahr feierten Alt und Jung gemeinsam bei sommerlichen 31 Grad am Sonntag. Am Abend zuvor war die „Kölschband“ aufgetreten. Eine Besonderheit gab es in diesem Jahr allerdings: Samstagabend wurde eine Ballonfahrt versteigert. Drei Männer haben sich zusammengetan und konnten den Sonnenuntergang und den Blick über Leverkusen und Köln genießen. Wie hoch der Erlös dieses Jahr insgesamt war, wird Ingrid Uebber erst im Nachgang wissen, wenn alles abgerechnet ist. Am 19. Oktober soll die Spende überreicht werden.

Später im Jahr feiert das Team auch traditionell den erfolgreichen Abschluss des Wiesenfests. Knapp 40, 50 Helfer legen sich Jahr für Jahr ins Zeug, mit Familienmitgliedern macht es bei der Feier eine Runde von bis zu 70 Leuten, schätzt Ingrid Uebber. „Danach machen wir den Haken dran“, sagt die Organisatorin. Und dann heißt es „wieder auf ein Neues“, schmunzelt sie.