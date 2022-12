Leverkusen – Am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr haben die Warn-Apps Alarm für Leverkusen ausgelöst. Es komme im Bereich Overfeldweg zu einer starken Rauchentwicklung. Fenster sollten geschlossen werden, Lüftungen ausgeschaltet.

Die Feuerwehr rückte mit 35 Einsatzkräften aus. Copyright: Ralf Krieger

Auf Nachfrage berichtet die Leitstelle der Feuerwehr, dass die Geruchs- und Rauchquelle ein in Brand geratener Überseecontainer bei einem Unternehmen am Overfeldweg sei. Um 6.15 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort brennendes Sperrgut in einer überdachten Remise. Das Feuer hatte sich bereits in den Dachbereich des angrenzenden Gebäudes ausgebreitet, heißt es bei der Feuewehr. Daraufhin sei die Alarmstufe erhöht und weitere Einsatzkräfte alarmiert worden. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

Die Einsatzkräfte fanden vor Ort brennendes Sperrgut in einer überdachten Remise. Copyright: Ralf Krieger

Um 8.10 Uhr wurde Entwarnung gegeben. Die Feuerwehr war mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Zwischenzeitlich war der Overfeldweg gesperrt. (red)