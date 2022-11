Leverkusen-Wiesdorf Kostenexplosion beim Quartierstreff

Leverkusen – Der Bau des Wiesdorfer Quartierstreffpunktes an der Dönhoffstraße unter Einbeziehung der Alten Feuerwache Moskauer Straße wird um rund 40 Prozent teurer als zuletzt geplant und soll nunmehr 16 Millionen Euro kosten – 4,5 Millionen mehr. Das ist fast das Doppelte der ursprünglich einmal geplanten Baukosten.



Der Stadtrat soll in seiner kommenden Sitzung am 14. Februar die Mittel dafür bereitstellen. Die Stadt Leverkusen rechnet mit einem Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von zehn Millionen Euro für das wichtige Projekt innerhalb des Stadtteilentwicklungskonzeptes für Wiesdorf.



So stellen die Planer sich den neuen Wiedorfer Treffpunkt vor. Copyright: Ralf Krieger

Nicht nur die Ausschreibungsergebnisse für zwei geplante neue Baukörper liegen rund ein Drittel über den erwarteten Kosten. Nach den seit Herbst erfolgten Abbruch- und Schadstoffsanierungsarbeiten in der Alten Feuerwache musste deren Bauzustand neu, nämlich deutlich schlechter beurteilt werden.



Die Sanierungskosten werden nun als etwa doppelt so hoch eingeschätzt. Auch den steigenden Preisen am Bau, der bis Ende 2025 vollendet werden soll, ist inzwischen Rechnung getragen worden.