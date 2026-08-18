Das Sonnenbrand-Festival, das für Samstag, 29. August, im Neulandpark geplant war, fällt aus. Über Instagram erklären die Veranstalter in einer Mitteilung, dass der Ticketvorverkauf deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. „Mit weniger als 300 verkauften Tickets“ und einem drohenden Verlust im oberen vierstelligen Bereich könne man das Risiko einer Durchführung nicht eingehen, heißt es. Seit Monaten habe das Team Zurückhaltung beim Vorverkauf beobachtet. Bis zuletzt habe man darauf gehofft, dass die Nachfrage mit näher rückendem Festivaltermin noch anzieht.

Nach Angaben der Veranstalter gab es zuletzt Unterstützungsangebote von Sponsoren, Partnern und Förderern. Trotzdem sei eine Durchführung wirtschaftlich nicht mehr vertretbar gewesen. Für das Team ist die Absage nach eigenen Angaben ein schwerer Schritt. Für Besucher, die bereits ein Ticket gekauft haben, soll es weitere Informationen zur Abwicklung geben.

Statt des Festivals soll am Sonntag, 30. August 2026, ein Familientrödelmarkt im Neulandpark stattfinden. Geplant sind rund 50 bis 60 Verkaufsstände sowie Speisen, Getränke und ein familienfreundliches Programm. Der Eintritt soll kostenlos sein. Der Markt soll perspektivisch regelmäßig stattfinden und sich zu einer festen Veranstaltung im Neulandpark entwickeln. Das Sonnenbrand-Festival soll unabhängig davon 2027 einen neuen Anlauf bekommen.

Nur rund zwei Wochen später sollte das „Mallorca Festival XXL“ folgen. Geplant war die Veranstaltung für Samstag, 12. September, in der Sparkassen-Arena im Neulandpark. Auch dieser Termin ist inzwischen abgesagt. Die Gründe dafür sind bislang allerdings nicht bekannt. Eine offizielle Stellungnahme des Veranstalters gab es bisher auf Anfrage nicht. (vl)