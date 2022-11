Agentur für Arbeit an der Heinrich-von-Stephan-Straße in Leverkusen (Archivbild)

Leverkusen – Die Arbeitslosenquote in Leverkusen betrug im Oktober 7,2 Prozent – 0,7 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. 4,8 Prozent oder 308 Personen weniger waren arbeitslos als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr gab es sogar beinahe zehn Prozent weniger Arbeitslose in der Stadt.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung stieg die Arbeitslosigkeit binnen Monatsfrist um 2,9 Prozent auf 2029 Personen. Im Bereich der Grundsicherung sank sie hingegen um 7,7 Prozent auf 4217 Personen.

Arbeitsmarkt Leverkusen: Relativ stabil

„Auch im Oktober zeigt sich der Arbeitsmarkt weiter relativ stabil“, sagte Nicole Jordy, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, die neben dem Rheinisch-Bergischen Kreis unter anderem auch für Leverkusen zuständig ist. Trotz der positiven Entwicklung gebe es Luft nach oben, machte Jordy deutlich: So agierten einige Unternehmen aufgrund von Ukraine-Krieg, Inflation und Energiekrise zurzeit abwartend.



„Dennoch werden nach wie vor Fachkräfte gesucht, was sich am weiterhin hohen Stellenbestand zeigt“, sagte Jordy. „Allerdings zeigen sich, trotz der an sich weiter guten Zahlen, erste Anzeichen einer Eintrübung. Hier bleibt natürlich die weitere Entwicklung abzuwarten.“

Die Leverkusener Arbeitgeber meldeten der Agentur für Arbeit im Oktober 308 neue Stellen – fast ein Drittel weniger als im Vormonat und ein Viertel weniger als im Vorjahr. Damit gibt es in Leverkusen aktuell 1582 freie Arbeitsstellen – 128 mehr als im Vorjahr.