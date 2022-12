Agentur für Arbeit an der Heinrich-von-Stephan-Straße in Leverkusen (Archivbild)

Nicole Jordy, Leiterin der Arbeitsagentur, sieht „Anzeichen einer Eintrübung“ dort, wo viel produziert wird. In Leverkusen und im Rheinisch-Bergischen Kreis war die Lage im November „noch stabil“.

Die Arbeitslosigkeit in Leverkusen ist im November noch einmal gesunken. Ob dieser Trend anhält, ist aus Sicht der Arbeitsagentur allerdings fraglich. 1223 Personen meldeten sich arbeitslos, 1404 meldeten sich ab. Das bedeutet: Ihre Zahl sank gegenüber Oktober um 184 auf 6062. Gegenüber November 2021 ist das ein sehr deutlicher Rückgang um 579 Personen. Das entspricht 8,7 Prozent.

405 der neuen Arbeitslosen hatten vorher einen festen Job. Das sind 27 weniger als im Vormonat, aber 64 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig haben 341 Menschen wieder eine Beschäftigung auf dem 1. Arbeitsmarkt gefunden – das sind elf weniger als im Vormonat und mit 62 deutlich weniger als im vorigen November. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei glatt sieben Prozent nach 7,2 im Oktober und 7,6 im November 2021.

2021 Personen beziehen im November Arbeitslosengeld I, das sind acht weniger als im Oktober und 73 weniger als im Vorjahresmonat. Im Bereich der Grundsicherung sank die Zahl um 176 auf 4041 Personen. Gegenüber dem Vorjahr ist das mit 506 ein deutlicher Rückgang.

Mehr freie Arbeitsstellen in Leverkusen

Die Arbeitgeber aus Leverkusen meldeten dem Arbeitgeber-Service im November 327 neue Stellen, 19 mehr als im Oktober und 35 mehr als im November vorigen Jahres. Damit sind jetzt 1484 freie Arbeitsstellen gemeldet – das sind zwar 98 weniger als im Oktober, aber 42 mehr als im Vorjahr.

In Leichlingen und Burscheid ist der Trend schlechter als im Rheinisch-Bergischen Kreis insgesamt. Während dort die Arbeitslosigkeit weiter zurückging, stieg sie in den beiden Nachbarstädten Leverkusens: in Burscheid nur um sechs Personen auf 669, in Leichlingen hingen auf 683. Das sind immerhin 18 mehr als Ende Oktober.