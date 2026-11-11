Die Dauerbaustelle auf dem Radweg am Europaring ist so abgesperrt, dass auch Fußgänger und Radfahrer sie nicht passieren können; viele weichen auf die Fahrbahn der Autos aus, statt einen ausgeschilderten Umweg zu gehen. Das ist nicht ganz ungefährlich. Die Baustelle wurde laut Stadtsprecherin Anfang Juli 2026 eingerichtet und wird von der EVL betrieben. Im August gab die Stadt die Auskunft, dass die Baustelle Ende August erledigt sein sollte; nachdem das offenbar nicht geschehen ist, heißt es jetzt auf unsere Nachfrage, dass die Baumaßnahme im Zeitplan sei und zum Jahresende beendet werden soll.

Blick in die Langzeitbaustelle auf dem Radweg Europaring zwischen Chinesischer Mauer und der A1 Brücke über die B8. Copyright: Ralf Krieger

Neuer Termin: Jahresende

In einem Rohrleitungstunnel unter dem Europaring würden Wasser- und Gas-Versorgungsleitungen erneuert.

Dass man dort niemanden arbeiten sieht, bedeute nichts, so die Stadtsprecherin: Die ausführende Firma sei dauerhaft im Rohrtunnel unter der Bundesstraße tätig, weshalb man sie von oben nicht sehen könne. Etwaige Unfälle wegen der Radfahrer und Fußgänger, die auf die Fahrbahn ausweichen, seien nicht bekannt. (rar)