Leverkusener Chempark Susanne Buchholz ist Covestros erste Produktionschefin

Dr. Susanne Buchholz ist Covestros neue Produktionschefin am Standort Leverkusen.

Leverkusen – Sie ist die erste Frau auf diesem Posten: Susanne Buchholz ist Covestros neue Produktionschefin in Leverkusen. Die promovierte Chemikerin ist damit nicht nur für knapp 600 Personen, sondern auch für die komplette Produktionskette verantwortlich – von den Basis-Chemikalien (unter anderem für die Herstellung von Lack- und Klebrohstoffen) über die Zwischenprodukte bis hin zur Logistik am Standort Leverkusen. Den sieht sie gestärkt – im Verbund mit den Werken in Dormagen und Krefeld-Uerdingen finde viel Austausch statt und es würden viele Produkte bewegt, erklärt sie. Damit einher gehe auch eine Stärkung aller drei Standorte. Aber Buchholz sucht auch den Austausch mit anderen Chempark-Firmen wie Lanxess oder Evonik.

Die 47-Jährige hat – wie viele Leute im Chempark – eine Bayer-Biografie. 2001 hat sie dort angefangen und auf verschiedenen Positionen schon früh und nah an Produktionsthemen gearbeitet. Die Mutter von zwei Kindern ist gebürtige Kölnerin; dort wohnt sie auch noch.

In Leverkusen werde 2020 viel passieren, sagt die Produktionschefin: Der Bezug der neuen Covestro-Zentrale an der B 8 ist ein wichtiger Termin. Im zweiten Quartal soll es so weit sein, nachdem sich der ursprüngliche Plan – die Fertigstellung bis Ende 2019 – nicht mehr halten ließ.