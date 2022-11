Leverkusen – Das Bundesligaspiel von Bayer 04 Leverkusen in Bremen findet als „Geisterspiel“ statt. Das Hinspiel des Europa-League-Achtelfinales gegen Glasgow am Donnerstag soll aber wie geplant mit Zuschauern stattfinden. Auch der Fanflieger nach Glasgow soll nach aktuellem Stand mit den Fans an Bord abheben, teilte der Verein mit. Ob und unter welchen Voraussetzungen das Rückspiel in der Bayarena am 19. März ausgetragen wird, klärt der Verein nach eigenen Angaben derzeit noch mit der Uefa. Wenn das Spiel überhaupt an diesem Tag stattfindet, dann ohne Zuschauer.



Ticketkosten werden erstattet

„Käufer von Tageskarten bekommen ihre Ticketkosten erstattet“, bestätigt Meinolf Sprink, Direktor für Fans und Soziales bei Bayer 04. Die Rückabwicklung erfolgt auf demselben Weg wie das Ticket erworben wurde. Alle Ticketkäufer werden vom Verein informiert.



Auch Dauerkarteninhaber bekommen für Geisterspiele anteilige Erstattungen. Für weitere Heimspiele in der Bundesliga, die künftig unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, würde dasselbe Prozedere gelten, der Verein will da aber zunächst die weitere Entwicklung rund um das Coronavirus und die damit zusammenhängenden Entscheidungen abwarten. (stes)