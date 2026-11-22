Handschuhe überziehen, Helme auf den Kopf und Schürzen anziehen – so geht es los für die Teilnehmenden des Workshops zum Metallgießen im Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer. Manche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben schon eine klare Vorstellung, als sie am Morgen in die „Workshopseminarhalle“, kommen, wie Museumsleiter Jürgen Bandsom den Raum nennt. Andere lassen sich überraschen.

Gearbeitet wird im reproduzierenden Format, erklärt Volker Allexi, der den Teilnehmenden den Tag über mit seiner Expertise zur Seite steht. Bei dieser Methode dient ein Sandgemisch als Medium, um eine Form auszuarbeiten. Diese kann dann ausgegossen werden.

Zunächst wird in einem Ofen, aus dem eine zischende Flamme kommt, das zum Gießen verwendete Material auf bis zu 1000 Grad erhitzt, erklärt der Museumsleiter Jürgen Bandsom. An einer langen Tafel steht dann allerhand Equipment zur Verfügung. Und natürlich zahlreiche Sicherheitsklamotten wie Schürzen, Handschuhe und Helme. Der Museumsleiter betont: „Es ist uns wichtig, dass das für die Leute ein schönes Erlebnis ist.“ So sollten später über dem heißen Ofen auch noch Würstchen gegrillt werden.

Es ist der erste Workshop zum Metallgießen für Erwachsene in dieser Art. Über die Internetseite des Museums konnten sich die Interessierten anmelden. Zuvor hatte es im Freudenthaler Sensenhammer auch schon Workshops im Metallgießen für Schülerinnen und Schüler gegeben. Viele weitere Angebote stehen zur Verfügung: „Man kann hier so wahnsinnig viel machen“, kündigt Museumsleiter Jürgen Bandsom an.

Damit das auch in Zukunft noch in dieser Form möglich ist, sucht das Industriemuseum ehrenamtliche Verstärkung für die kulturelle Bildung. Egal ob in den Bereichen Technik und Mechanik, Kunst und Kreativität, Schmieden und Metallguss oder auch Dampfmaschinen und Industriekultur. Wer Interesse an dem Ehrenamt hat, kann am Mittwoch, 25. November, von 17 bis 19 Uhr zu einem Infotag in den Sensenhammer kommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Bei Fragen kann sich auch per Mail gemeldet werden. info@sensenhammer.de