Es ist Jakob Manz durchaus abzunehmen, wenn er sagt, dass ein Auftritt bei den Leverkusener Jazztagen für ihn immer noch etwas Besonderes sei. Wie oft er schon da war, weiß er auch nicht mehr, als er am Dienstabend auf der Bühne des Forums steht, aber das ist egal. Denn so ein bisschen hat die steile Karriere des erst 25-jährigen Saxofonisten hier angefangen. 2018, als er den Future Sounds-Jazzwettbewerb mit „The Jacob Manz Project“ gewann.

Das ist eine weitere Gemeinsamkeit, die er mit Jan Prax hat. Auch er, der mit seinem Quartett den Konzertabend eröffnet, spielt Saxofon – vornehmlich Alt – und hat den Nachwuchswettbewerb gewonnen, das war 2012. Dementsprechend sagt auch Jazztage-Veranstalter Fabian Stiens, dass dieser Abend einer sei, der ihm besonders am Herzen liege.

Bei allen Gemeinsamkeiten ist das, was beide mit ihren Bands auf die Bühne bringen, ziemlich unterschiedlich. Jan Prax, Carl-Henri Morisset (Klavier), Riccardo del Fra (Kontrabass) und Zhitong Xu (Schlagzeug) haben Ende September bei Double Moon ihr Album „Traces of light“ rausgebracht. Das Licht, so erklärt der Saxofonist den Titel, stehe für ihn für Hoffnung und Erkenntnis, für eine innere Entwicklung. Das soll sich in der Musik wiederfinden.

Ausufernde Soli im Forum Leverkusen

Musikalisch sind die Songs geprägt von ausufernden Solopassagen. Prax und seine Kollegen legen teils aberwitzige Tempi bei ihren Soli auf. Besonders in „Cold flame“. Ein Stück, das Prax dem zweiten Quintett von Miles Davis gewidmet hat, das mit Herbie Hancock am Klavier, Tony Williams am Schlagzeug und Wayne Shorter am Saxofon. Es sei inspirierend gewesen, welche neue Richtung die Musiker damals Ende der 60er eingeschlagen hätten, wie viele Formen sie aufbrachen. Eine große Freiheit, was Rhythmik und Form angeht, zieht sich aber nicht nur durch „Cold flame“, sondern durch das ganze Set des Quartetts.

Die Stücke, die Jakob Manz und seine Band auflegen, sind in dieser Hinsicht zwar konventioneller, dafür aber nicht weniger virtuos vorgetragen. Zum einen natürlich von Manz selbst. Der lässt zwar auch gern die Finger über die Klappen seines Altsaxofons fliegen, schlängelt aber auch viele melodiöse Solopassagen um das Grundgerüst, das die Band seines „Supernova“-Projekts baut. Die besteht an diesem Abend aus Jakob Lennard Allkemper (Tenorsax), Max Seibert (Trompete), Jonathan Böbel (Posaune), Ferdinand Schwarz (Tasten), Arto Mäkelä (Gitarre), Thomas Stieger (Bass) und Felix Lehrmann (Schlagzeug).

„Supernova“ hat Manz Ende Januar vor 2600 Menschen in der Alten Oper in Frankfurt aufgeführt. Mit Größen der Szene wie Nils Landgren (Posaune), Michael Wollny (Klavier), Sarah Connor und Max Mutzke. Und mit Kinga Głyk. Die 29-jährige Bassistin aus Polen ist schon jetzt – und das hat sie mit Manz durchaus gemein – ein echter Star der Jazzszene. Am Dienstag war Kinga Głyk auch in Leverkusen dabei und spielte mit der Band mehrere Songs, die sie geschrieben hatten. „Joy Joy“ zum Beispiel, bei dem sie das Publikum gleich einbezieht. „Hey“ sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer jedes Mal rufen, wenn die Bassistin sie einzählt. Und jedes Mal geben die Leverkusenerinnen und Leverkusener am Anfang des Stückes damit einem anderen Musiker der Band den Einsatz.

Der Abend in Leverkusen ist das CD-Release-Konzert des „Supernova“-Abends von Frankfurt. Häufig, das bedingt schon die Bandbesetzung, enthält das Programm Nummern, die dem Funk näherstehen als dem Jazz. Wobei die Übergänge natürlich fließend sind. Zur Supernova gehören aber auch Songs wie das zwischendurch sphärische „Forgotten world“, eine Hommage an die Urzeit und die Welt der Dinosaurier, die den Saxofonisten fasziniert. Oder „Ade“, ein eher ruhiges Stück, das der Saxofonist für seinen Opa geschrieben hat,