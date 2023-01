Leverkusen – Ein gutes Image hat sie nicht: die Fledermaus. Und kommt in unseren Breitengraden doch recht häufig vor. Der BUND, Nabu und die Offenlandstiftung wollen einen Flyer auflegen, um Hausbesitzern Ideen aufzuzeigen, welche Quartiersmöglichkeiten sie bei Gebäudesanierungen für die Tiere schaffen können. Denn meist rufen die Leute an und wollen die Untermieter eher loswerden. „Ich beruhige sie dann erstmal“, sagt Fledermausspezialistin Mechtild Höller. „Fledermäuse sind kein Grund zur Panik.“



Das könnte Sie auch interessieren:

Rheindorfer See Anzeige Fledermäuse verhindern Aussichtsplattformen von Thomas Käding

Aussprache in Opladen Anzeige Streit um Katze und anonyme Vorwürfe gegen Tierheim

Neueröffnung in Opladen Anzeige Hunde fühlen sich in Leverkusens erster „Huta“ wohl von Stefanie Schmidt

Pferderettung in Leichlingen Anzeige 31 Jahre alter Haflinger mit Bagger aus Böschung gerettet von Ralf Krieger

Die Tiere würden schließlich nichts annagen, lediglich die Kotreste könnten für Verschmutzung sorgen. Aber auch für solche Fälle findet Höller eine Lösung, beispielsweise kann man einen Vorsprung ans Dach anbringen, sodass der Kot dort landet und nicht woanders.

Grundsätzlich möchten die Naturschützer Vorbehalte abbauen und ja, auch etwas Sympathien für die geflügelten Nachttiere wecken. Denn die Fledermäuse sind auch nützlich: Sie fressen Insekten und Mücken, bis zu 2000 Mücken kann eine Fledermaus pro Nacht vertilgen.

Auch schon in Brückenpfeilern gesichtet



An der Wupper in Leverkusen fühlen sich beispielsweise Rauhautfledermäuse wohl, erklärte Höller in der jüngsten Sitzung des Naturschutzbeirats. Und es gab auch schon Berichte, wo sich das Große Mausohr in einem Brückenpfeiler der Rheinbrücke gemütlich gemacht hatte. Grundsätzlich wurden zehn Arten in Leverkusen gesichtet, heißt es beim Nabu. Gemeinsam mit dem BUND betreibt er einen Arbeitskreis, der sich mit den Tieren beschäftigt.

Der neue Flyer soll zukünftig beispielsweise beim Bauamt ausgelegt werden, aber auch auf Handwerker und Firmen wolle man gezielt zugehen, so Mechtild Höller, damit auch sie auf dem Schirm haben, dass man mit wenig Aufwand den tierischen Untermietern ihre Lebensräume erhalten oder sogar neue schaffen kann.

Mehr Infos gibt es hier:

nabu-leverkusen.de

www.bund-leverkusen.de

www.fledermausschutz-lev.de