Leverkusen – Die Polizei Köln fahndet nach vier Jugendlichen, die am späten Sonntagabend in Schlebusch einen Kondomautomaten aufgesprengt haben sollen.

Anwohner hörten um kurz vor Mitternacht eine laute Detonation am Automaten an der Kreuzung Dhünnberg/Mülheimer Straße und sahen anschließend vier etwa 17 bis 20 Jahre alte und 1,70 bis 1,80 Meter große Jugendliche in Richtung Willy-Brandt-Ring weggehen.

Zeugen, die Angaben zur Tat, zur Identität der Jugendlichen und/oder deren Aufenthaltsort machen können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder

per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 71 zu melden. (aga)