Im Katastrophenschutz geht es im Notfall erst einmal darum, Leben zu retten. Aber ist die Feuerwehr darüber hinaus auch darauf vorbereitet, die speziellen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen in Notsituationen aufzufangen? Das will der Zonta-Club Leverkusen anlässlich des internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November von Leverkusens Feuerwehrchef Thomas Kresse wissen.

„Die besonderen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen werden in der Betreuungsplanung berücksichtigt“, bestätigt Kresse im Gespräch auf der Zonta-Bank in der neuen Bahnstadt. Dazu gehörten unter anderem Menstruations- und Kinderhygieneartikel, Handtücher, Kinderbetten sowie geschützte Wasch- und Umkleidemöglichkeiten. „Auch Schwangere und Frauen nach einer Geburt benötigen gegebenenfalls besondere Unterstützung“, betont Kresse.

Mehr als Naturkatastrophen

Generell umfasse der Katastrophenschutz weit mehr als große Naturkatastrophen. „Er greift immer dann, wenn viele Menschen gleichzeitig gefährdet sind oder Unterstützung benötigen und verschiedene Organisationen ihre Kräfte bündeln müssen“, sagt Kresse.

Für Leverkusen seien insbesondere Hochwasser und Starkregen relevante Gefahrenlagen, mit der Lage an Rhein, Wupper und Dhünn. „Die Flut im Juli 2021 hat eindrücklich gezeigt, wie schnell zahlreiche Wohnungen, Straßen und Einrichtungen gleichzeitig betroffen sein können.“

Die Verbindung von Industrie, dicht besiedelten Wohngebieten und wichtigen Verkehrswegen macht es ihm ebenfalls nicht einfacher. Seine Einheit müsse daher immer auf größere Brände, Gefahrstoffunfälle und schwere Verkehrs- und Schienenunfälle vorbereitet sein. „Auch Stromausfälle, extreme Temperaturen oder örtlich begrenzte Ereignisse wie Bombenfunde, Brände und Evakuierungen können Menschen in Not bringen.“ Besonders wichtig seien dann die Versorgung und Betreuung hilfsbedürftiger Personen sowie verlässliche Informationen und Anlaufstellen für Betroffene.

Welche Strategien haben Feuerwehr und Katastrophenschutz nun konkret, um Frauen und Mädchen in einer solchen Ausnahmesituation zu schützen? Geregelte Aufnahmeverfahren, Einlasskontrollen und Kontrollgänge sowie soziale Betreuung und psychosoziale Unterstützung nennt Kresse: „Als Leiter der Feuerwehr ist es mir ein Anliegen, dass sich Frauen und Mädchen auch in Notunterkünften sicher fühlen und möglichst viel Privatsphäre haben.“ Dazu gehörten geschützte Rückzugsmöglichkeiten und vertrauliche Ansprechpersonen bei Belästigung oder Bedrohung. „Auch unter schwierigen Einsatzbedingungen ist es unser Anspruch, solche Bedürfnisse ernst zu nehmen und bei Gefährdungen schnell Hilfe bieten zu können.“

KIEZ ist die Abkürzung für die Krisen-, Informations- und Ersthilfe-Zentren, die die Stadt Leverkusen für den Ernstfall eingerichtet hat. Es gibt zwei Varianten: Im KIEZ „Notruf“ können Menschen bei einem Ausfall von Telefon und Mobilfunk persönlich Notfälle melden. Mitarbeitende von Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und Stadtverwaltung stehen dort rund um die Uhr zur Verfügung. Ein KIEZ „Betreuung“ wird bei Bedarf in einem ausgewählten Schulgebäude oder einer Turnhalle eingerichtet. Dort erhalten Betroffene Informationen, Betreuung und eine Grundversorgung. Welche Standorte geöffnet werden, gibt die Stadt im Ereignisfall bekannt. Weitere Informationen unter www.leverkusen.de/krisenfit.

Am 25. November werden im Kontext der weltweiten Aktion von UN Women und Zonta International auch wieder Gebäude in Leverkusen orange erleuchtet: Erholungshaus, Museum Morsbroich, Lever-Kugel, Bay-Arena, Rathaus, Wasserturm und erstmals auch die St. Nikolaus Kirche in Neuboddenberg. Des Weiteren werden in Restaurants und Kneipen Bierdeckel mit der Aufschrift „Stopp Gewalt an Frauen und Mädchen“ und der Nummer des Hilfetelefons verteilt. Geschäfte bekommen kleine Plakate mit der Aufschrift.

Mit 100 Plakaten in acht Sprachen machen die Frauenberatungsstelle Leverkusen und die Wupsi auf das Thema aufmerksam. Seit dem 16. November fahren Busse mit den Plakaten durch die Stadt und zeigen Wege zur Unterstützung auf. Die Botschaft: Hilfe und Beratung gibt es für jede Frau, unabhängig von Sprache und Herkunft. Die Plakate sollen betroffenen Frauen Mut machen, sich Hilfe zu holen, und die Menschen in Leverkusen dazu bewegen, nicht wegzusehen. Die Beratungsstelle bietet vertrauliche, kostenfreie Unterstützung, wobei die Frauen selbst entscheiden, welche Schritte sie gehen. Die Aktion ist Teil des Projekts need-help.nrw, das vor allem geflüchtete Frauen beim Zugang zu Beratung bei häuslicher Gewalt unterstützt. www.frauenberatungsstelle-leverkusen.de