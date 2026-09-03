Gerade erst hat das Freizeitbad Calevornia nach der außerplanmäßigen Schließung in den Sommerferien wieder geöffnet – da kündigt der Sportpark Leverkusen die nächste Schließung an. Vom 7. bis 25. September bleiben das Freizeitbad und die Park-Sauna erneut geschlossen. Grund ist dieses Mal die alljährliche Revision.

Einmal im Jahr müssen in Bad und Sauna dringende Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten an den technischen und baulichen Anlagen durchgeführt werden, erklärt der Sportpark. Man habe „intensiv geprüft“, die Arbeiten, das sei nicht möglich gewesen, schreibt der Sportpark. Die benötigten Firmen hätten so kurzfristig keine Kapazitäten gehabt. Zu Beginn der Sommerferien war das Bad mehrere Wochen geschlossen. Der Grund sei ein Defekt an der Chlordosierungsanlage gewesen, sagte die Stadt auf Anfrage.

Bei der jetzigen Revision liegt neben der Reinigung ein besonderes Augenmerk auf dem umfangreichen Austausch der pneumatischen Filterklappen. Während dieser Zeit steht den Badegästen das Hallen- und Freibad Wiembachtal weiterhin zur Verfügung. Das Freibad Wiembachtal sowie das Freibad am Calevornia bleiben noch bis einschließlich 6. September 2026 geöffnet, bevor diese in die Winterpause gehen. Das Hallenbad Wiembachtal steht bereits seit dem 2. September 2026 wieder zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen sind auf folgenden Webseiten zu findenwww.calevornia.dewww.parksauna-lev.dewww.bad-wiembachtal.de