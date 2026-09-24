Mit der Zustimmung der Bezirksregierung ist es jetzt offiziell: Die Stadt Leverkusen hat einen neuen Kämmerer. Am 31. August war Sascha Inderwisch vom Rat gewählt worden, am Donnerstagvormittag, 24. August, kam die formelle Bestätigung aus Köln, woraufhin Oberbürgermeister Stefan Hebbel zuletzt die offizielle Unterschrift unter die Ernennungsurkunde setzte.

Gewählt ist Sascha Inderwisch für acht Jahre, zuletzt lagen die Stadtfinanzen in den Händen des Stadtdirektors Marc Adomat, der das Amt übergangsweise innehatte, nachdem Michael Molitor vom Dienst suspendiert worden war. Schon zuletzt unter Adomat hatte Inderwisch als Fachbereichsleiter Finanzen eine wichtige Rolle im Tagesgeschäft eingenommen.

Damit ist der zwischenzeitlich arg zusammengeschrumpfte Verwaltungsvorstand wieder komplett. Seit dem 1. August ist auch Baudezernentin Andrea Deppe wieder im Amt, nachdem auch sie zwischenzeitlich von ihren Aufgaben befreit war. Neben Deppe, Adomat, jetzt Inderwisch und dem OB selbst gehört noch Sozialdezernent Andreas Lünenbach zur Führungsriege der Leverkusener Stadtverwaltung.

„Wir stehen vor großen Herausforderungen, insbesondere mit Blick auf die nachhaltige Sicherung unserer finanziellen Handlungsfähigkeit. Dafür braucht es einen starken und verlässlich zusammenarbeitenden Verwaltungsvorstand, der gemeinsam mit Rat und Verwaltung klare Prioritäten setzt und notwendige Entscheidungen trifft“, kommentiert Stefan Hebbel. Der frisch berufene Beigeordnete sagt: „Die finanzielle Situation ist herausfordernd. Umso wichtiger ist es, jetzt gemeinsam klare Prioritäten zu setzen, solide zu wirtschaften und gleichzeitig den Gestaltungsspielraum für die Zukunft von Leverkusen zu erhalten.“

Sascha Inderwisch ist 39 Jahre alt, im Juni 2025 hatte er die Leitung des Fachbereichs Finanzen übernommen. Davor arbeitete er bei der Stadt Bergisch Gladbach. Er leitete unter anderem dort das Bürgermeisterbüro und war Referent des Kämmerers. Begonnen hatte er in Gladbach 2010 im Fachbereich Finanzen. (nip)