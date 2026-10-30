Die Zahl der Arbeitslosen in Leverkusen ist im Oktober erneut leicht gestiegen. Ende des Monats waren 7212 Männer und Frauen ohne Beschäftigung gemeldet. Das waren elf Personen beziehungsweise 0,2 Prozent mehr als im September. Im Vergleich zum Oktober des vergangenen Jahres ist die Zahl sogar um 655 Menschen oder zehn Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober unverändert bei 8,1 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie noch 7,4 Prozent betragen.

Mehr Arbeitslose im Vergleich zum Vorjahr

Ein Blick auf die vergangenen Monate zeigt, dass die Arbeitslosigkeit in Leverkusen seit dem Sommer zugenommen hat. Im Juli waren 7102 Menschen arbeitslos gemeldet, im August 7087. Im September stieg die Zahl auf 7201, im Oktober kamen elf weitere hinzu. Damit liegt der Wert inzwischen deutlich über dem Vorjahr. Damals waren es 6557 Arbeitslose.

Interessant ist erneut die Verteilung der Arbeitslosen auf die beiden Rechtskreise: Während die Arbeitsagentur für Menschen zuständig ist, die Arbeitslosengeld I beziehen, werden Empfänger von Bürgergeld vom Jobcenter betreut. Im Oktober waren 2918 Menschen dem Bereich der Arbeitsagentur zugeordnet. Das waren 45 weniger als im Vormonat, aber 248 mehr als vor einem Jahr.

Beim Jobcenter waren 4294 Arbeitslose registriert. Das waren 56 mehr als im September und 407 mehr als im Oktober 2025. Damit wurden weiterhin 60 Prozent aller Arbeitslosen in Leverkusen vom Jobcenter betreut.

384 Arbeitslose fanden einen Job

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 1365 Menschen arbeitslos. 461 von ihnen kamen unmittelbar aus einer Erwerbstätigkeit. Gleichzeitig beendeten 1353 Menschen ihre Arbeitslosigkeit. 384 von ihnen nahmen eine Beschäftigung auf.

Auch bei den offenen Stellen zeigt sich keine Entspannung. Die Unternehmen meldeten im Oktober 200 neue Stellen bei der Arbeitsagentur. Das war eine mehr als im September, aber 20 weniger als vor einem Jahr. Insgesamt waren in Leverkusen 1209 freie Stellen gemeldet. Das waren 5,7 Prozent weniger als im Vormonat und 4,4 Prozent weniger als im Oktober 2025. 273 Stellen wurden im Oktober abgemeldet. Das waren 2,2 Prozent mehr als im September, aber 1,8 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Leverkusen entwickelt sich anders als die Nachbarkreise

Im Vergleich zu den Nachbarregionen entwickelte sich Leverkusen unterschiedlich. Im Oberbergischen Kreis sank die Zahl der Arbeitslosen um 184 auf 8953. Im Rheinisch-Bergischen Kreis ging sie um 66 auf 9765 zurück. In beiden Kreisen lag die Arbeitslosigkeit damit unter dem Septemberwert. Doch im Jahresvergleich stieg die Arbeitslosigkeit an: im Oberbergischen um 7,1 Prozent und im Rheinisch-Bergischen um 3,2 Prozent. Mit zehn Prozent gab es in Leverkusen den stärksten Zuwachs.

„Die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober erneut leicht gesunken, insbesondere bei jungen Menschen, die erfolgreich in den Arbeitsmarkt einmündeten. Die regionale Entwicklung zeigt ein differenziertes Bild: Während in Leverkusen die Zahlen leicht anstiegen, sanken sie in Oberberg deutlich.[…] Der Arbeitsmarkt bleibt volatil, da Unternehmen auf politische und wirtschaftliche Meldungen reagieren. […] Die globalen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen führen aufgrund der individuellen Wirtschaftsstrukturen in den drei Regionen zu unterschiedlichen Betroffenheiten“, erklärt Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach. (vl)