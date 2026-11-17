Am 11. Oktober 1956 kamen acht Pfadfinder zusammen, die einen Erste-Hilfe-Kurs machten. Daraus entstand der Malteser Hilfsdienst in Leverkusen, der heute Sanitätsdienste, Pflegedienste, Sozialarbeit und vieles mehr betreibt. Am Samstag, 14. November, feierten die Leverkusener Malteser ihr 70-jähriges Bestehen.

Eine feierliche Messe bildete den Auftakt für das Jubiläumsfest; später kamen Dutzende Ehrenamtliche im Pfarrsaal St. Remigius zusammen, um gemeinsam mit vielen Akteuren aus der Stadt zu feiern. Für Oliver Hinrichs, den Stadtbeauftragten der Malteser, ist das Jubiläum ein starkes Zeichen: „70 Jahre bedeuten, dass wir beständiger Teil der Stadt sind.“

In den 70 Jahren ihres Bestehens hat der Leverkusener Malteser-Hilfsdienst viele Probleme überwunden und stand bei Katastrophen wie dem Hochwasser und der Explosion im Chempark im Juli 2021 und während der Corona-Pandemie der Stadt zur Seite. Für Hinrichs gab es in der langen Zeit auch viel Wandel. Was mit Erste-Hilfe-Kursen begann, geht heute mit zahlreichen Angeboten wie dem Hilfsdienst, dem Pflegedienst, der Jugendarbeit und anderen weiter.

Es gibt immer wieder neue Aufgaben

Auch aktuelle Entwicklungen in Deutschland und der Welt beschäftigen die Malteser in Leverkusen. Hinrichs erklärte, dass die zunehmende Einsamkeit älterer Menschen und der bedrohte Frieden ihn besorgen. Die Malteser müssen sich neuen Herausforderungen stellen, so der Stadtbeauftragte. Aber eines stehe auch fest: „Dass so viele Menschen hinter den Maltesern stehen, berührt mich.“ Auch andere Hilfsverbände wie das Technische Hilfswerk und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft sind zu Gast.

Die Malteser blicken in diesem Jahr auf „sieben Jahrzehnte gelebte Nächstenliebe“ zurück und sind dabei bis heute ihrem 1000 Jahre alten Auftrag „Bewahrung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen“ treu geblieben. Das betont auch Oberbürgermeister Stefan Hebbel: Der christliche Glaube sei immer noch fester Bestandteil der Malteser. Der Hilfsdienst sei ein wichtiger Bestandteil der Stadt: „Was bleibt ohne Ehrenamt übrig? Ich kann mir Leverkusen ohne Malteser nicht vorstellen.“ Besonders würdigt er die vielen Ehrenamtlichen: „In Eurer Brust schlägt ein großes Herz.“

Was wäre ein Festakt ohne Ehrungen und Berufungen? In diesem Jahr ehrt der Verband einen ganz besonderen Jubilar: Horst Rychlik ist vor 70 Jahren zu den Maltesern gekommen, er ist also Gründungsmitglied. Mit 17 habe er durch die Pfadfinder vom Malteser Hilfsdienst erfahren und sei in den frischgegründeten Verband eingetreten, erinnert er sich.

Auch für den Stadtbeauftragten Oliver Hinrichs gibt es an diesem Festtag einen besonderen Orden: die Verdienstmedaille in Gold. „Ich bin völlig überwältigt“, sagt Hinrichs. Von der Verleihung habe er nicht gewusst, er sei wirklich stolz.