Es muss nicht immer Jazz sein: Bei den Leverkusener Jazztagen zeigen Marleen Lohse und Michael Schulte im Forum, wie unterschiedlich ein Konzertabend klingen kann. Zwischen melancholischen Momenten und Pop mit Ohrwurm-Potenzial ist für Abwechslung gesorgt.

Sanfte Melancholie und Alltagsromantik

Mit „Not Made for Beaches“ eröffnet Marleen Lohse den Konzertabend. Die Schauspielerin steht zusammen mit Gitarre, Bass und Keyboard auf der Bühne. Sie trägt Cargo-Hose, weißes Shirt und ein olivgrünes Oberteil. Ihre Stimme klingt weich und verträumt. „Wir sind wahnsinnig glücklich darüber, dass wir hier sind. Ich glaube es immer noch kaum. Vielen Dank“, sagt sie.

2025 hat die 42-Jährige zum ersten Mal eigene Musik veröffentlicht, ihr Debütalbum heißt „Wide Awake“. Es sei in einer besonderen Lebensphase entstanden, erzählt sie: „Ich habe das Album geschrieben, als ich Mutter geworden bin, weil sich das Zeitgefühl verändert hat.“ Ihr Sohn kam im September 2022 zur Welt. Auch „Laterland“ kreist um einen Gedanken, den vermutlich viele kennen: Was wäre, wenn aus dem ewigen „Irgendwann“ ein konkreter Ort würde? Ein Platz für all das, was man immer wieder auf später verschiebt.

„Ich habe das Album geschrieben, als ich Mutter geworden bin, weil sich das Zeitgefühl verändert hat“, erzählt Marleen Lohse bei ihrem Auftritt im Forum. Copyright: Dominik Scholz

Mit „When the Wolves Cry“ legt sich eine warme, sanfte Melancholie über den Saal. Verträumte Keyboardklänge und ein wiederkehrendes „Hold me, hold me, hold me“ fühlen sich an wie ein verregneter Herbstnachmittag auf dem Sofa. Musik für Strickpullover, Pumpkin-Spice-Latte und lange Herbstspaziergänge. In „Cherry Tree“ habe sie verarbeitet, dass ein Baum vor ihrer Berliner Wohnung gefällt wurde. Inzwischen stehe dort ein neuer, in dem bereits ein Taubenpaar genistet hat. Aus einer alltäglichen Beobachtung ist ein sanft-melancholisches Stück geworden.

Dass Marleen Lohse auch anders kann, zeigt „Friendship“: Eine groovende Basslinie, ein rockigerer Beginn und eine etwas rauere Stimme bringen mehr Schwung in den Auftritt. Mit „Go Solo“ von Tom Rosenthal gibt es eine Coverversion. Marleen Lohse erzählt, dass sie ursprünglich ein ganzes Album nur mit Coverstücken aufnehmen wollte.

Ein Abend, der von Nähe lebt

Als Michael Schulte an der Reihe ist, erklingt zunächst seine Stimme aus dem Hintergrund. Erst dann kommt er samt Band auf die Bühne und beginnt mit „5AM“. Blaue Lichter, kräftige Drums und Konfetti sorgen für einen deutlich energischeren Auftakt. Bei „Beautiful Reason“ ruft er: „Leverkusen, wir wollen alle Hände sehen!“

„Es ist immer noch schön, diesen Song zu singen, auch nach acht Jahren“, sagt Michael Schulte über seinen ESC-Hit „You Let Me Walk Alone.“ Copyright: Dominik Scholz

Er glaube, dass dies sein erstes Konzert in Leverkusen sei, und scherzt über den Jazz. Michael Schulte lobt seine Band und teilt den Saal zum gemeinsamen Singen in zwei Hälften. Seine humorvolle, unkomplizierte Art schafft schnell Nähe. Wer sich im Publikum umsieht merkt: Hier hat jeder Spaß!

Eingängige Melodien und ein Gartenzwerg

Musikalisch setzt der 36-Jährige auf eingängigen Pop. Nicht jedes Stück verfügt über einen besonderen Wiedererkennungswert. Doch die Mischung funktioniert. „Afterlife“ und „Giants“, das er mit der irischen Band „Picture This“ aufgenommen hat, haben einen folkigen Einschlag. Das Publikum klatscht begeistert mit.

Es ist immer noch schön diesen Song zu singen, auch nach acht Jahren. Michael Schulte über seinen ESC-Beitrag „You Let Me Walk Alone“

Einen ruhigeren Moment schafft „Remember Me“ in einer akustischen Version. Der Song sei für seine beiden Söhne und seinen Vater geschrieben. Bei „Take Me As I Am“ klingt Michael Schultes Stimme dagegen rau und trotzig. Spätestens bei clubsoundangehauchten „Waterfall“ wird ausgelassen getanzt.

Bei „Half of My Heart“ taucht die Bühne in Neonlicht, eine weitere Ladung Konfetti rieselt durch die Luft. Auch nach dem vermeintlichen Abschied geht es weiter: Ein Gartenzwerg, der als Miniversion von Michael Schulte gestaltet wurde landet auf der Bühne. „Wir nehmen alles“, kommentiert der Sänger. Mit „Heard You Crying“ und „You Let Me Walk Alone“, seinem ESC-Beitrag von 2018, endet das Konzert. „Es ist immer noch schön diesen Song zu singen, auch nach acht Jahren.“

Marleen Lohse überzeugt mit leisen Tönen und sanfter Stimme, Michael Schulte mit seiner mitreißenden Bühnenpräsenz. Auch wenn seine Musik weniger Ecken und Kanten hat, sorgen Humor und Spielfreude für gute Stimmung. Ein Abend, der zeigt: Manchmal braucht es gar nicht mehr, um das Publikum glücklich nach Hause zu schicken.