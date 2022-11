Leverkusen – Der Sankt-Martins-Tag naht und viele Restaurants bieten wieder das traditionelle Gänseessen an. Hier finden Sie eine Übersicht.

Herkenrath Hof

Hier können wahlweise vorgegarte Gänse zum Abholen bestellt werden, die kann man dann zu Hause warm machen und genießen. Alternativ kann im Gasthof selber geschmaust werden: Gänsebrust, knusprige Gänsekeule und eine ganze Gans (bitte vorbestellen) können geordert werden. Sie kommt mit hausgemachter Maronensoße, Apfelrotkohl, Rosenkohl und Klößen.

Die Preise für die vorgegarten Gänse zum Abholen: 139 Euro für eine ganze schlesische Gans, 169 Euro für eine ganze Gans aus Freilandhaltung.

Gasthof Kaup

Karolin Kaltenbach vom Gasthof Kaup lässt auch Gänse servieren. Copyright: Michael Wand

Im November bietet der Gasthof wieder das traditionelle Gänseessen an: Eine ganze Gans für vier Personen. Oder eine ganze Ente für zwei Personen mit Orangensauce, Rotkohl und Klößen.

Haus am Park



Am 11. November und 8. Dezember bietet das Haus am Park in Küppersteg ein Gänsemenü an, jeweils von 18.30 bis 23 Uhr. Dass es nur zwei Termine geworden sind, erklärt das Restaurant folgendermaßen: „Dieses Jahr werden wir aufgrund der enormen Entwicklung bei den Gänsepreisen ausschließlich besondere Gänseabende anbieten.“ Unter anderem gibt es den klassischen Gänsebraten mit Sauce, Apfelrotkohl, Maronen und Kartoffelkloß, davor ist als Vorspeise Gänselebermousse mit Portwein und Brioche und eine Cremesuppe von der Schwarzwurzel geplant. Preis pro Person: 71 Euro

Bayer-Gastronomie



Hier kann die Genussbox Gänseschmaus im Zeitraum vom 10. November bis zum 23. Dezember bestellt werden. Zwei Werktage Vorlaufzeit müssen einkalkuliert werden, dann kann die bestellte Box im Weinkeller im Kasino Leverkusen während der regulären Öffnungszeiten abgeholt werden. Mehr Infos hier.

Die ganze Gans für vier Personen kostet 169 Euro, die halbe Gans für zwei Personen 85 Euro.



Claashäuschen



Das urige Restaurant in Bergisch Neukirchen bietet ebenfalls Gänse zum Abholen an. Sie kommt mit Balsamico-Rotkohl, Rosenkohl, Sauce und Klößen und kostet 139 Euro, kann auf Wunsch am Tisch tranchiert werden. Bei Abholung bis 17.30 Uhr kostet die Gans 129 Euro.



Fachwerk



Im Restaurant Fachwerk in Bergisch Neukirchen geht es ab 11. November mit dem Gänseessen los. Die Gänsesaison geht dann bis Weihnachten, schreiben die Betreiber. Traditionell bietet das Fachwerk das klassische Gänseessen an, ob eine ganze Gans „To Go“ für zu Hause oder Zweierlei der Gans (Brust oder Keule) mit hausgemachtem Apfelrotkohl, Kartoffelklößen und Maronensauce.

Burscheid



Gut Landscheid

Gut Landscheid (Archivbild) Copyright: Ralf Krieger

Das Restaurant „13null1“ des Gut Landscheids startet am 11. November in die Gans-Saison. Die Gans, die aus dem Bergischen Land stammt, kann auf traditionelle Art mit Rotkohl und Kartoffelknödel genossen werden, wahlweise am Tisch tranchiert oder Brust und Keule. Ab dem 14. November gibt es die saisonalen Gänsespezialitäten auch auf der Speisekarte.

Schmuck Kastl

Schmuck Kastl (Archivbild) Copyright: Britta Berg

Ab dem 16. November geht die Gänse-Zeit im Schmuck-Kastl los. Es gibt allerdings nur ganze Gänse auf Vorbestellung.

Leichlingen

11B

„Brust oder Keule“ heißt es auch im Restaurant in der Bahnhofstraße. Beides kommt mit Klößen und Apfelkompott, bei dem einen kommt Rotkohl hinzu, beim anderen Rosenkohl und Maronen, jeweils 30,90 Euro oder 29,90 Euro.

Weidegänse auf Gut Nesselrath



Wer Gänse vorbestellen will, kann das auf Gut Nesselrath tun. Deren Weidegänse lebten artgerecht unter freiem Himmel, wirbt der Hof. Als Futtergrundlage diene frisches Weidegras und hofeigenes Getreide. „So genießen unsere Gänse ein stressfreies Leben.“ Aufgrund des natürlichen Wachstums sei das exakte Gewicht im Voraus ungewiss, heißt es: „Wir gehen von einem küchenfertigen Gewicht von 3,0 bis 5,0 kg aus.“



Abholtermin Sankt Martin: 11. November ab 9 Uhr, Preis: 21,45 Euro pro Kilo. Abholtermin Weihnachten: 23. Dezember von 9 bis 14 Uhr, Preis: 21,45 Euro pro Kilo.