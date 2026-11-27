Ein Blick in das Schlafzimmer einer Baroness und viele offene Fragen. Was hat die Frau, die hier einst lebte, gedacht, sich gewünscht, vielleicht heimlich erträumt? Zum 75-jährigen Bestehen widmet das Museum Morsbroich diesen Fragen eine besondere Ausstellung: „Das Schlafzimmer der Baroness. 9 Zimmer, 9 Gäste“. Neun Künstler beziehen jeweils einen Raum im Schloss. Was erzählen Zimmer über ihre Bewohner? Und was bleibt, wenn diese längst verschwunden sind?

Der Rundgang beginnt im „Familien-Fremdenzimmer“ mit einer Arbeit des Kölner Künstlers Simon Schubert. Die Vorhänge sind zugezogen. In der Mitte steht ein mit Graphit bearbeitetes Bettgestell, doch das Bett ist leer. Wer fehlt hier? Ist es ein Traumraum, ein Erinnerungsort oder ein Zimmer, aus dem gerade jemand verschwunden ist?

In der Mitte steht ein mit Graphit bearbeitetes Bettgestell, doch das Bett ist leer. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Vertraute Stimmen und fremde Blicke

Das Düsseldorfer Künstlerduo Hedda Roman zeigt mit „Apartment Monologue“ eine Videoinstallation. Naturbilder, Sonne und ein Auge, das scheinbar alles wahrnimmt, wechseln sich ab. Ein Gefühl von Beobachtung und Bedrohung schwingt mit. Dazu kommen Stimmen, die von einer Beziehung erzählen. Doch wer spricht hier eigentlich? Der dunkle Raum bleibt rätselhaft. Auch die warmen Naturbilder lösen die unbehagliche Stimmung nicht auf.

Bei der in Berlin lebenden Duisburger Künstlerin Rebekka Benzenberg wird das Schlafzimmer zum Ort der Erschöpfung. Ihre Arbeit „Like Poppies, Heavy with Seeds“ verbindet Latexabgüsse von Möbeln mit Audioausschnitten aus der Reality-TV-Reihe „The Real Housewives“. Zusätzlich sind im Hintergrund ihre Essgeräusche zu hören. Auf einer Matratze an der Wand liegen Kleidung, Schokoladenverpackungen, Medikamente und Knabbereien.

Rebekka Benzenberg erzählt von ihrer eigenen Depression, Überforderung und dem Gefühl, festzustecken. Im historischen Zimmer der Baroness bekommt die Arbeit eine zusätzliche Bedeutung: Die unrealistischen gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen mögen sich verändert haben, aber sie sind immer noch da.

Alles wirkt, als hätte das Leben seine Spuren im Raum hinterlassen. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Ein eigenes Zimmer ist noch kein eigenes Leben

Anna Virnich nimmt mit „Ein Zimmer für sich allein“ Bezug auf Virginia Woolfs berühmten Essay über Frauen, Schreiben und Unabhängigkeit. Ihre Arbeiten bewegen sich zwischen Malerei und Skulptur. Ein Blumenstrauß verbreitet einen intensiven Duft, besonders die Tuberose ist wahrnehmbar. Sie steht für Sehnsucht und Begehren, aber auch für Trauer und Tod.

Anna Virnich erzählt, dass sie über die Baroness und zugleich über ihre eigene Situation als Künstlerin nachgedacht hat. Die beiden Frauen trennen Welten. Verbunden sind sie durch die Frage, wie Frauen sich in ihrer jeweiligen Zeit behaupten können. Ein Buch, das die Künstlerin nach der Geburt ihres Sohnes von einer Freundin geschenkt bekam, zeigt das Spannungsfeld zwischen Mutterschaft und künstlerischer Arbeit. „Man will ja eigentlich wieder zurück ins Atelier“.

Auch dieser Raum führt von der historischen Baroness zu einer bis heute aktuellen Frage: Selbstbestimmung braucht mehr als einen eigenen Raum. Denn ein eigenes Zimmer zu besitzen, bedeutet noch lange nicht, über das eigene Leben bestimmen zu können.

Vom Prunkzimmer zu Zelt und Clubtoilette

Erik Steinbrecher richtet ein „Zeltzimmer“ ein. Im Schloss wirkt das Zelt wie ein Fremdkörper. Konservendosen und die karge Ausstattung erinnern an Menschen, die sich auf Katastrophen vorbereiten.

Janis Löhrer verlegt das Geschehen in eine „Clubtoilette“. Hier geht es um queere Kultur und deren Sichtbarkeit. Der Ort steht für Intimität, Scham und Begegnungen im Nachtleben. Im Kontrast zu einem Ort wie dem Schloss, „das ganz viele Barrieren hat“. Die kleinen Zeichnungen der Reihe „Dancefloors“ sind leicht zu übersehen.

Konservendosen und die karge Ausstattung erinnern an Menschen, die sich auf Krisen vorbereiten. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Im Kronprinzenzimmer sind Werke der 2012 verstorbenen Berlinerin Andrea Tippel ausgestellt. Ihre Arbeiten kreisen um menschliche Existenz, Alltag und die kleinen Absurditäten des Lebens.

Skulpturen, Collagen, Zeichnungen und andere Kunstwerke von Andrea Tippel wurden für das Kronprinzenzimmer ausgewählt. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Thorsten Brinkmann verwandelt sich in „Van Bämm’s Bayrisches Zimmer“ mithilfe gefundener Gegenstände in merkwürdige Charaktere. Sein Gesicht bleibt verborgen. Mit dem Selbstauslöser entstehen Fotos, die Teil einer größeren Installation werden. Im Raum begegnet man einer Ahnengalerie seltsamer Personen, darunter Figuren wie „Jean d’Ésk“.

Mit einem Bottich auf dem Kopf reitet eine Miniaturneuauflage von Johanna von Orleon auf einem Bürotisch. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Was bleibt, sind Fragen nach den Menschen hinter den verschlossenen Türen, und nach den Geschichten, die Räume bewahren oder verbergen. Eine davon lässt sich zum Jubiläum sogar selbst erleben: Das Museum verlost eine Übernachtung für zwei Personen im Spiegelsaal, unter dem Kronleuchter und mitten im Schloss.

Termine und Begleitprogramm

Schlafen wie die Baroness – eine Nacht im Museum gewinnen: Das Museum Morsbroich verlost eine Übernachtung für zwei Personen im Spiegelsaal – unter dem Kronleuchter und mitten im Museum. Der Termin ist der 13. März 2027. Wer bis zum 14. Februar 2027 ein Ausstellungsticket kauft, nimmt automatisch an der Verlosung teil.

Führungen und Veranstaltungen: 29. November 2026, 12 Uhr: Eröffnung der Ausstellung am 6. Dezember und 3. Januar 2027, jeweils 15 Uhr: Öffentliche Führungen. 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. 10. Januar 2027, 15 Uhr: Schaurestaurierung des Porträts von Julie von Diergardt. 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. 17. Januar 2027, 15 Uhr: Kuratorenführung mit Dr. Fritz Emslander. 14. Februar 2027: Valentinstagsveranstaltung „Große Liebe und Liebschaften – von der Baronin von Diergardt bis Janis Löhrer“, mit dem Gleichstellungsbüro Leverkusen und Pride am Rhein und am 28. Februar, 11.30 bis 14 Uhr: Workshop mit Simon Schubert. 45 Euro, Anmeldung erforderlich.

4. März, 19 Uhr: Morsbroich After Work mit Lucia Riemenschnitter. 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. 7. März 2027, 15 Uhr: Kuratorenführung mit Dr. Thekla Zell. 13. März 2027, 19 Uhr: Goodnight-Tour mit Getränk im Kaminzimmer. 28. März 2027, 15 Uhr: „Queer geschaut“ mit Pride am Rhein, Familienführungen und offene Werkstatt: 7. Februar, 7. März und 4. April 2027, jeweils 14 Uhr. Familienführung: 18 Euro pro Familie, Werkstatt kostenfrei.

Kunstgenuss: 30. Dezember 2026 sowie 20. Januar, 3. Februar, 24. Februar und 17. März 2027, jeweils 14.30 bis 16.30 Uhr. 20 Euro. Open Atelier: 13. Dezember 2026 sowie 14. März und 11. April 2027, jeweils 16 bis 18 Uhr. 25 Euro.

Informationen und Anmeldungen: museum-morsbroich.de/veranstaltungen.

Für den Simon-Schubert-Workshop: Anmeldung bis zum Mittwoch vor dem Termin bei Claudia Leyendecker, claudia.leyendecker@museum-morsbroich.de.

Für Kunstgenuss: Anmeldung bis Freitagmittag unter 0214 406-4510 oder per Mail bei Claudia Leyendecker.