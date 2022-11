Nach Studie Stadt Leverkusen soll hohe Müllgebühren erläutern

Leverkusen – Die Höhe der Leverkusener Müllgebühren, die in einer aktuell verbreiteten Studie vom Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) als die höchsten in Deutschland dargestellt werden, beschäftigt die Politiker im Stadtrat.

So lassen die Grünen in einem Schreiben an Oberbürgermeister Uwe Richrath verlauten, sie könnten die extrem hohen Unterschiede zu anderen Kommunen durch die ihnen bekannten Informationen nicht nachvollziehen und wünschen sich eine ausführliche Erklärung in der nächsten Sitzung des Finanzausschusses am 24. Juni.

Nachvollziehbarer Vergleich der Kosten für Müll gefordert

CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Hebbel vermutet: „Offensichtlich werden sehr unterschiedliche Systeme verglichen, die sich monetär nicht vergleichen lassen. Nichtsdestotrotz sind die Leverkusener Bürgerinnen und Bürger irritiert.“

Es könne auch nicht sein, dass die Avea in Leverkusen einer vierköpfigen Familie 770,70 Euro in Rechnung stellen soll, nebenan in Bergisch Gladbach aber nur 443,25 Euro.

Die CDU-Fraktion wünscht sich einen nachvollziehbaren Vergleich zu den Systemen und Preisen anderer Kommunen und will auch wissen, welchen Einfluss das Müllheizkraftwerk Leverkusen auf die Höhe der Gebührenrechnung habe. (ger)