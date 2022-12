Neuer Preis für junge Unternehmer

Der Unternehmerpreis wird sozusagen volljährig: Zum 18. Mal wird er in diesem Herbst vergeben. Und diesmal bekommt die Auszeichnung in gewisser Weise Nachwuchs. Erstmals soll es eine eigene Auszeichnung für junge Unternehmen und Start-ups geben. Gesucht werden Gründer, die sich durch besonderen Mut und Ideenreichtum erfolgreich am Standort Leverkusen etabliert haben“, heißt es bei der Wirtschaftsförderung.

Daneben steht weiterhin der Unternehmerpreis. Damit werden Chefs ausgezeichnet, die zum Beispiel besonders nachhaltig wirtschaften, innovationsfreudig sind, viele Jobs schaffen, Verantwortung zeigen oder sich besonders für Leverkusen engagieren. Seit 2002 wird er in feierlichem Rahmen verliehen; erster Träger der Auszeichnung war der inzwischen verstorbene Möbelhändler Eberhard Smidt.

Kandidaten für beide Preise sucht die WfL nicht im stillen Kämmerlein aus. Die Jury trifft vielmehr eine Auswahl aus den Vorschlägen , die von jedermann eingereicht werden können. Ein passendes Formular steht auf der Internetseite der Wirtschaftsförderung bereit. Die Liste wird am Dienstag, 14. August, geschlossen. (tk)

wfl-leverkusen.de