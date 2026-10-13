Neues Spielgerät„Dschungelarena“ in Leverkusen-Wiesdorf eröffnet

Auf dem gemeinsamen Schulhof der KGS Möwenschule und der GGS Dönhoffstraße in Wiesdorf ist ein zentrales Spielgerät des neuen Quartierstreffpunkts in Betrieb gegangen. Die „Dschungelarena“ wurde in dieser Woche angeliefert und innerhalb von drei Tagen samt Fallschutz aufgebaut, teilt die Stadt mit. Am Donnerstag, 24. September, wurde sie freigegeben – früher als geplant.

Die Arbeiten an den Außenanlagen an der Dönhoffstraße sind damit noch nicht abgeschlossen. In den Herbstferien soll die „Dschungelarena“ erweitert werden. Anschließend ist für den Herbst 2026 die Bepflanzung des Geländes vorgesehen. Das Projekt wird nach Angaben der Stadt über das Startchancen-Programm NRW gefördert.

Die Außenanlagen sollen sowohl den Schulhof als auch einen Treffpunkt für die Nachbarschaft schaffen. Die Stadt plant, die Arbeiten bereits im Winter 2026 abzuschließen – ein Quartal früher als zunächst angenommen. Bis dahin stehen weitere Bau- und Pflanzarbeiten an.