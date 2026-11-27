Eine ältere Fußgängerin ist bei einem Unfall auf dem Berliner Platz am Freitagmittag lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Nach deren Angaben wollte die 65-jährige Frau gegen 12 Uhr den Fußgängerüberweg über die Bonner Straße benutzen. Dabei wurde sie vom Auto eines 27-jährigen Fahrers erfasst, stürzte zu Boden und wurde überrollt. Rettungskräfte reanimierten das Unfallopfer noch am Berliner Platz und brachten es in ein Krankenhaus. Die Bonner Straße ist für die Spurensicherung in beide Richtungen gesperrt.

Die Polizei prüft Hinweise, wonach die Frau kurz vor dem Unfall auf dem Zebrastreifen zusammenbrach.

Der Unfall ereignete sich an genau der Stelle, an der Ende Januar 2025 eine Schülerin des Landrat-Lucas-Gymnasiums von einem Auto überfahren wurde. Das 11-jährige Kind starb noch an der Unfallstelle. (ps)