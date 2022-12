Opladener Marienschule stellt sich vor

Mit einem vierstündigen Programm stellt sich die Erzbischöfliche Marienschule Opladen an der Fürstenbergstraße am Samstag, 11. Januar, Eltern und Viertklässlern vor. Ab 8 Uhr können die Besucher an einem Rundgang teilnehmen und einen Einblick des Regelunterrichts gewinnen. Um 9 Uhr schließt sich eine Präsentation der Schule in der Aula an, ehe die Grundschüler von älteren Schülern durchs Haus geführt werden, während die Eltern in kleinen Gruppen bei einem eigenen Rundgang mehr erfahren, unter anderem zum Fachunterricht. Für jüngere Geschwisterkinder gibt es ein Betreuungsprogramm. Der Tag der offenen Tür endet gegen 12 Uhr.

Anmeldetermine für die Aufnahme in die Marienschule können am Tag der offenen Tür oder per Telefon unter ? 02171 / 489 01 vereinbart werden. Die Anmeldegespräche finden am Donnerstag, 30. Januar, von 15-19 Uhr, am Freitag, 31. Januar, von 15 bis 18 Uhr, am Samstag, 1. Februar, von 9-12 Uhr, am Montag, 3. Februar, von 15-18 Uhr und am Dienstag, 4. Februar, von 14 bis 17 Uhr statt.

Der Anmeldetermin für die Oberstufe ist am Mittwoch, 5. Februar, von 14-17 Uhr. Ansprechpartnerin für die Einschulung in die Klasse 5 ist Heike Spennrath-Werges, für den Eintritt in die Oberschule ist Carsten Pick zuständig. (dre) www.marienschule.com